A1 – Morris è una sentenza, Empoli banchetta con Torino

La diciottesima giornata della Serie A1 di pallacanestro femminile ha visto l’Iren Fixi Torino recarsi ad Empoli, dove le piemontesi, senza Petrova e Salvini (a referto solo per onor di firma), perdono per 94-72. La difesa stretta delle padrone di casa, le alte percentuali al tiro delle empolesi ed i ritmi di gioco sempre sostenuti hanno penalizzato oltremodo la squadra sabauda. I risultati delle dirette concorrenti per la salvezza non cambiano la situazione in classifica delle pantere, le quali tra qualche giorno (domenica alle h. 18) torneranno in campo a Torino contro l’accreditatissima Broni.

Partenza contratta delle due squadre, si segna poco nei primi 3′ di gioco ma regna l’equilibrio. La Scotti prova un allungo a metà quarto con Morris e Ruffini ma Brcaninovic e Stejskalova tengono le pantere a ridosso delle avversarie. Stepanova firma il 22-15, Del Pero non ci sta e sulla prima sirena realizza la tripla del 22-18.

Morris e Milazzo si sfidano a distanza, la difesa empolese si compatta e coach Riga chiama timeout sul 32-26 del 15′. Del Pero ricuce lo strappo ma Trimboli vanifica il tutto per il +10 biancorosso (39-29 al 17′). Barberis e Brcaninovic dimezzano il gap e tocca a coach Cioni optare per la sospensione al 18′. Mathias tenta la fuga sull’intervallo ed Empoli è avanti 45-35 quando le due squadre entrano negli spogliatoi.

Morris e Mathias vanno a bersaglio, il trend per le piemontesi provano ad invertirlo Brcaninovic, Del Pero e Walker. Stepanova buca la retina con estrema facilità, Milazzo e Barberis si oppongono. Al 30′ la Scotti conduce 71-55.

La squadra toscana prova ad amministrare il vantaggio, per quanto le torinesi provino a ridurre il gap, il tempo e le fatiche dovute alle rotazioni ridotte bloccano il tutto assieme alle percentuali al tiro elevatissime delle padrone di casa ed i ritmi sempre elevatissimi. Empoli vince 94-72.

Le assenze continuano a condizionare e penalizzare i risultati della squadra torinese. Empoli bissa il successo dell’andata. L’Iren Fixi tornerà in campo domenica 16 febbraio 2020 al PalaGianniAsti di Torino alle 18.00, quando dinanzi alle pantere ci sarà la forte Della Fiore Broni.

Use Scotti Basket Rosa Empoli – Iren Fixi Torino 94-72 (22-18, 45-35, 71-55)

Use Scotti Basket Rosa Empoli: Stepanova 15, Morris 19, Trimboli 22, Ruffini 6, Madonna ne, Mathias 23, Francalanci 2, Malquori, Manetti, Ramò ne, Narviciute 7, Bastianoni. All.: Cioni

Iren Fixi Torino: Brcaninovic 17, Stejskalova 14, Togliani, Milazzo 11, Del Pero 9, Fahmy, Grattapaglia, Barberis 12, Salvini ne, Walker 9. All.: Riga

Uff.Stampa Iren Fixi Torino