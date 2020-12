A1 – Natalie Achonwa tuona: “Questa non è una ‘bolla’, chiamatela come si deve”

Oggi il Famila Schio debutterà in EuroLeague Women, nella cosiddetta “bolla” di Girona. Lì si giocheranno tre partite di andata in pochi giorni e poi a febbraio in un’altra sede si giocheranno le tre di ritorno. Un format completamente nuovo ma dato da cause di forza maggiore come da quasi un anno è il Covid-19.

Natalie Achonwa, ala/centro del Famila Schio, ha attaccato sul suo profilo Twitter il concetto di bolla. Ecco le sue parole:

“È divertente vedere come la parola ‘bolla’ sia ormai un termine molto comune nel mondo dello sport.

Un test COVID…persone che possono andare e venire…questo è un torneo in unica sede, tanto vale chiamarlo per ciò che è realmente.

Le regole sono fuffa, i regolamenti ‘suonano bene’, ma ovviamente lo spettacolo deve andare avanti. In fin dei conti devo pure pagare le bollette…”