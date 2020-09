A1 – Netta vittoria di Costa Masnaga contro Crema

Basket Team e Costa tornano ad affrontarsi a campi invertiti dando vita ad una gara in cui fin da subito si è capito che la stanchezza e la minor brillantezza fosse a carico delle ragazze di coach Stibiel. Una sorpresa in negativo forse eccessiva da parte dello staff tecnico ma che visto dal di fuori appare più che altro conme assolutamente da metter nella norma. In questo periodo di preparazione diversi sono i tempi de recupero e quindi non devono preoccupare i diversi livelli di prestazione, soprattutto individuali tra una gara e l’altra. La evidente maggior brillantezza e freschezza atletica messa in mostra da Villa & C. lo si è vista fin dalle prime battute e se a questo aggiungiamo una serata di scarsa lucidità al tiro da parte difficile è stato reggere il confronto al netto poi di quelle che possono essere le armi in mano alle rispettive comapgini. Quattro tempi con azzeramento (22-13, 19-13, 26-15, 22-18) per un complessivo 89-59 finale (rispetto al 89-89 di pochi giorni prima). Va così in archivio la prima settimana con alternanza allenamenti/gare in cui la modifica del programma iniziale certamente non ha favorito una migliore gestione ma utile per far trarre alcune conclusioni ai rispettivi staff. Per quanto ci riguarda riteniamo che tutto sta proseguendo nel migliore dei modi con i normali imprevisti. Programma simile la prossima settimana con allenamenti e le due amichevoli (giovedi a Crema contro Costa e sabato a Tortona contro Castelnuovo Scrivia) utili a perfezionare e migliorare sia la condizione fisica che oliare al meglio gli aspetti tecnici in vista dell’esordio nelle finali di Coppa Italia contro Umbertide.

Costa Masnaga – Basket Team Crema: 89-59 (22-13, 19-13, 26-15, 22-18)

Uff.Stampa Basket Team Crema

Foto a cura di Marco Brioschi