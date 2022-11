A1 – Netta vittoria per la Virtus Bologna a Moncalieri

Quando la Virtus Segafredo Bologna sbarca a Moncalieri non è mai una serata come le altre. E l’Akronos, almeno inizialmente, ha messo in campo tutte le sue armi. Il primo quarto al PalaEiandui si chiude infatti sul 16-12 per le Lunette di coach Spanu che dopo il 4-0 firmato Rupert restano a lungo in scia grazie a Tagliamento e Westbeld. Alla boa del primo quarto la partita è apertissima: a 4:58, però, i pochissimi presenti al PalaEinaudi trattengono a lungo il respiro per la caduta di Tagliamento (per lei solo un brevissimo tentativo di rientro in campo nel secondo quarto).

La reazione della Virtus nel secondo quarto non si fa attendere e dopo un elegantissimo arresto e tiro di Zandalisini, coach Spanu è obbligato a chiamare il timeout sul 20-21 con 7’ da giocare nel secondo quarto. Poco dopo un’altra magia dell’ex giocatrice delle Minnesota Wings regala il +4 alle emiliane grazie al libero aggiuntivo.

Quattro punti in fila di André segnano il primo – e forse decisivo – allungo virtussino, ma Westbeld come al solito tiene alto il morale delle ragazze di coach Spanu con 4 punti in fila appoggiati al vetro dalla consueta mattonella. Dall’altra parte un fallo in attacco fischiato ai danni di Zandalasini grazie alla difesa di Mitchell fa da preludio ai primi punti in maglia gialloblù di Zuzanna Sklepowicz.

Zandalisini rimane però in campo e guida le virtussine a un parziale che manda negli spogliatoi Bologna sul +12, nonostante la solita Westbeld da 14 punti all’intervallo.

Alla ripresa, in estesa contumacia Tagliamento, l’Akronos resta attaccata alla partita con Westbeld, ma le ospiti grazie a Parker e Rupert mantengono stabilmente il vantaggio sul +15 fino alla boa del quarto. Con un paio di triple la Virtus dilaga e nonostante le risposte di Mitchell e Westbeld porta a casa con facilità i 2 punti.

Per l’Akronos da segnalare gli esordi di Zuzanna Sklepowicz (3 punti in 19 minuti) e Clara Salvini (2 punti in 7’). In doppia doppia ancora una volta Kathryn Westbeld con 23 punti e 11 rimbalzi. Per Chelsea Mitchell invece 17 punti, 5 rimbalzi e ben 4 recuperi. Per Bologna 16 punti di André, 14 di Orsili, 11 di Laksa, Pasa e Landalisini.

Prossimo appuntamento dell’Akronos sul difficilissimo campo del Famila Schio domenica 6 novembre alle 18:00.

Akronos Tech Moncalieri – Virtus Segafredo Bologna 56 – 88 (16-12, 31-43, 44-64, 56-88)



AKRONOS TECH MONCALIERI: Tagliamento* 3 (0/2, 1/3), Landi, Sklepowicz 3 (1/2, 0/2), Reggiani* 2 (1/4, 0/1), Landi, Katshitshi* 4 (1/6 da 2), Westbeld* 23 (7/11, 2/4), Mitchell* 17 (4/13, 1/2), Salvini 2 (1/2 da 2), Nicora, Jakpa, Giacomelli 2 (1/2 da 2)

Allenatore: Spanu M.

Tiri da 2: 16/46 – Tiri da 3: 4/14 – Tiri Liberi: 12/16 – Rimbalzi: 33 13+20 (Westbeld 11) – Assist: 12 (Westbeld 3) – Palle Recuperate: 8 (Mitchell 4) – Palle Perse: 22 (Squadra 6)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero 5 (1/2, 1/3), Pasa* 11 (3/5, 1/2), Rupert* 8 (4/6, 0/2), Barberis 8 (1/1, 2/2), Dojkic NE, Andre’ 16 (5/7 da 2), Zandalasini* 11 (2/5, 2/4), Orsili 14 (5/6, 1/1), Parker* 4 (1/3 da 2), Laksa* 11 (3/5, 1/5), Cinili NE

Allenatore: Ticchi G.

Tiri da 2: 25/40 – Tiri da 3: 8/19 – Tiri Liberi: 14/17 – Rimbalzi: 34 7+27 (Rupert 6) – Assist: 12 (Del Pero 4) – Palle Recuperate: 9 (Pasa 2) – Palle Perse: 17 (Squadra 2)

