A1 – Netta vittoria per Venezia sul campo della Bruschi

BRUSCHI GALLI BK SAN GIOVANNI VALDARNO-UMANA REYER: 48-79

Parziali: 13-19; 27-42; 39-63

Bruschi Galli BK San Giovanni Valdarno: Schwienbacher 2, Koizar 4, Tassinari ne, Paulsson 6, Krivacevic 7, Milani 2, Missanelli 4, Bove 8, Garrick 15, Atanasovska All. Matassini

Umana Reyer: Villa 4, Delaere 3, Pan, Madera 17, Yasuma 3, Fassina 12, Franchini, Santucci ne, Shepard 29, Nicolodi 5 All.Mazzon

L’Umana Reyer vince in trasferta contro la Bruschi Galli BK San Giovanni Valdarno nell’anticipo della ventunesima giornata del campionato Techfind di serie A1 agganciando momentaneamente il secondo posto in classifica. Prestazione monstre di Jessica Shepard che chiude la partita con 29 punti (93% al tiro), 15 rimbalzi e 4 assist. Anche Madera in doppia doppia con 17 punti, 14 rimbalzi e 5 palloni recuperati.

Umana Reyer in emergenza: oltre a Cubaj e Meldere alla lista delle assenti si aggiunge Kuier infortunatasi nella partita di coppa contro Ramla con Santucci in panchina in via di recupero. Per le padrone di casa Tassinari è tenuta a riposo precauzionale per l’infortunio subito nella gara precedente contro San Martino di Lupari.

Ottimo inizio per le orogranata che aprono la gara con un 7-0 iniziale. Le toscane recuperano cercando di rimanere attaccate alla partita non permettendo all’Umana di scappare via. E’ Shepard a guidare l’attacco delle veneziane con 12 punti. Il primo quarto si conclude 13-19.

Nel secondo periodo le ragazze di coach Mazzon conducono la partita dettando il ritmo prendendosi un buon margine di vantaggio e chiudendo il primo tempo sopra di quindici lunghezze, 27-42. Jessica Shepard già in doppia doppia con 17 punti e 12 rimbalzi.

Al ritorno dall’intervallo lungo Pan e compagne allungano ulteriormente con la coppia di lunghe Shepard-Madera a fare la voce grossa sotto canestro e terminando in vantaggio di ventiquattro punti, 39-63.

Ultimo quarto in cui l’Umana Reyer mette definitivamente in ghiaccio la gara vincendo 48-79 al termine di una partita comandata fin dall’inizio.

Il prossimo impegno delle nostre ragazze sarà il ritorno dei quarti di finale di Eurocup Women contro le israeliane dell’Elitzur Landco Ramla in programma giovedì 2 marzo alle ore 19.30 al Taliercio. Le orogranata cercheranno di strappare il pass per la semifinale della competizione europea provando a ribaltare il -5 della gara di andata. Vi aspettiamo a palazzo per sostenere le nostre leonesse!

