A1 – Nubi sul futuro di Crema. Pronta a subentrare Roma

Dopo l’ottima stagione che ha visto Crema arrivare fino ai playoff da matricola, nubi sul futuro del club lombardo. In un’intervista rilasciata dal presidente Manclossi a La Provincia di Crema a cura di Tommaso Gipponi, è lo stesso numero uno di Crema a far chiarezza: “Esiste un accordo siglato solo alla fine della scorsa settimana che prevede la cessione del titolo a un gruppo interessato nel

rispetto di certe condizioni, per le quali ci vorrà ancora del tempo. Ciò che posso dire è che ad oggi non ci sono le condizioni economiche, ma non solo, per poter partecipare un’altra stagione alla massima serie, che oggi quindi non rientra nei nostri piani. Mancano ancora

comunque un paio di mesi al termine ultimo per effettuare le iscrizioni, vediamo se nel frattempo succederà qualcosa. Abbiamo comunicato tutto questo alle giocatrici e allo staff tecnico, che sono liberi di pro porsi altrove”.

Indiscrezioni che trovano riscontri anche da quanto apparso sul Corriere dello Sport, a firma Andrea Barocci che parla di una cordata romana con a capo la famiglia Buonamici pronta a subentrare. L’ex numero uno dell’Eurobasket Roma, estromessa nell’ultimo campionato di A2 per motivi extra campo, riporterebbe così un club della capitale nel massimo campionato. E già spuntano i nomi dei due allenatori papabili, con Luca Andreoli e Vincenzo di Meglio (assistente allenatore a Campobasso) in pole position.