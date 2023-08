A1- O.ME.P.S. Battipaglia: tutte le amichevoli del precampionato 2023

Manca davvero poco all’inizio ufficiale della stagione 2023/2024 della O.ME.P.S. Battipaglia di Serie A1 Femminile.

Tra poco più di una settimana, martedì 22 agosto, la compagine biancoarancio si radunerà agli ordini di coach Maslarinos e, ad esclusione delle primissime ore (come sempre dedicate alla gioia di ritrovarsi, di abbracciare ed accogliere i nuovi volti ed alla cena di inizio anno, l’Osteria sul Ponte la location scelta), vedrà la squadra lavorare sodo per farsi trovare pronta al ritorno in massima serie.

E saranno 40 giorni davvero intensi quelli che scandiranno la distanza tra il raduno e l’Opening Day di Schio (avversaria la Reyer Venezia sabato 30 settembre, ore 16:45).

Dopo i 10 giorni iniziali di lavoro allo Zauli, il team biancoarancio si trasferirà a Salonicco dove, a partire dal 3 settembre e fino al 10 dello stesso mese, replicherà la splendida esperienza già vissuta l’anno scorso, ossia quella di una tournée greca che sarà ricca di prestigiosi test amichevoli. Saranno ben 4 le partite che le ragazze di coach Maslarinos disputeranno in terra ellenica: martedì 5 contro il Paok, mercoledì 6 contro l’Aris Salonicco, venerdì 8 contro il Panathinaikos e sabato 9 contro l’Olympiakos.

Al ritorno in Italia, ad attendere la O.ME.P.S. Battipaglia ci saranno ancora tanto lavoro e tante amichevoli di spessore.

Sabato 16 e domenica 17 settembre, a Campobasso, le biancorancio saranno impegnate in un quadrangolare che le vedrà opposte alle padrone di casa de La Molisana Magnolia Basket Campobasso, al Basket Roma ed alle Panthers Roseto.

Poi, una settimana dopo (e ad una settimana dall’esordio in campionato) ecco il fiore all’occhiello del precampionato battipagliese, il quadrangolare che andrà in scena al PalaDiConcilio di Agropoli con protagoniste ben 4 compagini di Serie A1: la O.ME.P.S. Battipaglia, La Molisana Magnolia Basket Campobasso, la Oxygen Basket Roma e la Virtus Eirene Ragusa.

Insomma, tra poco più di una settimana, si inizierà a fare sul serio. E Battipaglia, dopo gli sforzi fatti in sede di mercato per allestire un roster competitivo, non sprecherà alcun giorno di preparazione per regalare ai tifosi le soddisfazioni che meritano.

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese