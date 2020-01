A1 – Palermo banchetta sul campo di Torino

Iren Fixi Torino – Sicily By Car Palermo 63 – 78 (20-20, 38-42, 54-57, 63-78)

IREN FIXI TORINO: Brcaninovic* 16 (2/5, 1/5), Stejskalova* 14 (4/6, 1/1), Togliani 1 (0/2 da 3), Milazzo* 10 (2/5, 2/4), Margaria NE, Del Pero 4 (1/1, 0/2), Fahmy NE, Petrova NE, Grattapaglia NE, Barberis* 8 (3/11, 0/1), Salvini NE, Johnson-Walker* 10 (3/7, 0/1)

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 15/35 – Tiri da 3: 4/16 – Tiri Liberi: 21/28 – Rimbalzi: 35 8+27 (Brcaninovic 8) – Assist: 16 (Milazzo 5) – Palle Recuperate: 5 (Brcaninovic 1) – Palle Perse: 20 (Johnson-Walker 6)

SICILY BY CAR PALERMO: Russo* 3 (1/7, 0/2), Manzotti 8 (0/1, 2/2), El Habbab, Cupido 7 (2/5, 0/1), Flores Costa* 10 (3/5, 0/1), Cooper* 6 (1/6, 1/2), Miccio* 15 (3/5, 3/7), Verona 11 (3/10, 1/1), Casiglia NE, Gatling* 18 (9/13 da 2)

Allenatore: Coppa S.

Tiri da 2: 22/53 – Tiri da 3: 7/16 – Tiri Liberi: 13/20 – Rimbalzi: 42 14+28 (Gatling 14) – Assist: 22 (Cupido 7) – Palle Recuperate: 10 (Cupido 4) – Palle Perse: 13 (Cooper 5) – Cinque Falli: Manzotti, Miccio

Arbitri: Valzani A., Maschietto C., Ferrara C.