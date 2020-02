A1 – Palermo, coach Coppa su blocco Serie A1: “Decisione che ci danneggia”

La settimana terribile scandita in tutto il Paese e in ogni ambito dall’allarme Coronavirus volge al termine, e così come avvenuto per la precedente giornata, anche la ventunesima di Serie A1 non sarà disputata. Uno stop, quello inflitto anche e non solo al massimo campionato cestistico femminile, che ad alcune può giovare, penalizzando invece altre compagini.

Una di queste, a detta del proprio allenatore, è proprio la Sicily By Car Palermo, attesa da calendario ad un sabato decisivo per la corsa salvezza contro Costa Masnaga in un PalaMangano che, invece, resterà chiuso: «Questa pausa ci danneggia moltissimo – spiega il coach delle palermitane, Santino Coppa –. Non voglio chiaramente mettere in discussione i motivi che hanno portato a questa decisione, sicuramente però fermarci non ci avvantaggia perché la squadra aveva raggiunto on ottimo stato di forma, trovando il giusto equilibrio psicologico e fisico e questa pausa ci ha bloccato in questa crescita.»

Il pensiero, in questi casi, si rivolge al collettivo senza dimenticare di guardare anche in casa propria: «Mi auguro si risolva presto tutto intanto da un punto di vista della salute pubblica – conclude coach Coppa –, e poi anche per permetterci di fare quello che siamo venuti a fare qui, ossia continuare a lavorare per quell’obiettivo così come egregiamente abbiamo fatto sin qui. Vogliamo raccogliere i frutti di questo lavoro, che al momento ci vengono preclusi per motivi non dipendenti dalla nostra volontà.»

Una decisione circa tempi e modalità della ripresa del campionato è attesa a breve da parte delle autorità competenti.

Uff.Stampa Sicily By Car Palermo