A1 – Parks trascina Campobasso al successo contro Moncalieri

By

L’Akronos Libertas Moncalieri esce sconfitta dalla Molisana Arena di Campobasso con il risultato di 71-49.

Grazie a una straordinaria Chelsea Mitchell le gialloblù rimangono a lungo attaccate alle padrone di casa (15-15 dopo 10’, 37-30 all’intervallo). Per lei nella prima frazione ben 21 punti (gli altri 9 portano la firma dell’altra statunitense Kathryn Westbeld). A fine partita il tabellino delle americane moncalieresi recita: 23 punti, 8 rimbalzi e 2 assist per Mitchell, 13 e 7 rimbalzi per Westbeld.

Nel secondo tempo si iscrivono a referto anche Sagerer e Reggiani, ma le molisane con Parks, Quinonez e Abdi rispondono sempre colpo su colpo riuscendo ad allungare fino al +13 a 10’ dalla fine.

Nel quarto periodo Campobasso si dimostra abilissima nella gestione del vantaggio e alla fine porta a casa una meritata vittoria che consolida il 6° posto in vista dei playoff.

L’Akronos invece con la vittoria di quest’oggi di Lucca a domicilio a Brescia slitta sull’11° piazza. Faenza insegue di due punti a quota 12. Il prossimo (e ultimo turno di RS) vede proprio lo scontro diretto tra Brixia e Le Mura, mentre l’Akronos ospita domenica 26 alle 18 al PalaEinaudi Ragusa.

Risultato finale: 71-49

La Molisana Magnolia Campobasso: Kaceric* 3, Trimboli* 2, Milapie* 4, Parks* 22, Abdi* 17, Del Sole, Togliani 4, Giacchetti, Quinonez 11, Battisodo 3, Vitali, Scherf 5.

All.re: Sabatelli Vice: Di Meglio, Dragonetto

Akronos Libertas Moncalieri: Sagerer* 7, Reggiani* 4, Westbeld* 13, Mitchell* 23, Jakpa*, Sklepowicz, Landi, Katshitshi, Salvini, Giacomelli 2.

All.re: Spanu Vice: Nicastro

PRESS

Ufficio Stampa

Moncalieri Basketball