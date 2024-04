 A1 – Parte la corsa allo Scudetto, iniziano i Playoff

Alle ore 19.30 cominciano ufficialmente i playoff con quattro gare che riempiranno la serata di mercoledì 24 aprile e porranno le prime basi per la strada verso l’assegnazione dello Scudetto 2023/2024 della Techfind Serie A1. Vediamo gli accoppiamenti dei quarti di finale al microscopio e cosa possiamo aspettarci da queste avvincenti sfide al meglio delle tre partite.



(1) Umana Reyer Venezia – Oxygen Roma Basket (8)



Saranno proprio la capolista e l’ottava testa di serie ad aprire il sipario dei playoff al Taliercio di Mestre per Gara-1 (ore 19.30). Le orogranata arrivano alla sfida con un record di 21-3, secondo miglior attacco e terza miglior difesa del campionato; la compagine allenata da coach Mazzon è rimasta imbattuta per tredici partite dominando la massima serie, iniziando e finendo al primo posto della classifica con la missione finale di tornare a vincere lo Scudetto. Tra le protagoniste principali della cavalcata troviamo certamente Matilde Villa, numero uno per minuti giocati e assist in squadra; la coppia di lunghe Awak Kuier e Jessica Shepard, rispettivamente la miglior realizzatrice e la migliore per valutazione e rimbalzi tra le venete. Playoff che la Reyer dovrà però affrontare senza Lorela Cubaj, fuori per una frattura al quinto metacarpo della mano sinistra. Le capitoline hanno ottenuto una storica qualificazione alla post-season con un record di 10-14, una novità assoluta in quanto la società ha partecipato per la prima volta al massimo campionato; la squadra guidata da coach Di Meglio ha raggiunto i playoff con un turno di anticipo, ma ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie vista la folta concorrenza, tuttavia la suggestiva idea di compiere l’upset è ciò che terrà incollati i tifosi romani al proprio seggiolino. La coppia composta da Leia Dongue e Nicole Romeo – migliori della squadra per punti segnati, rimbalzi catturati, assist distribuiti, valutazione e minuti giocati – ha gettato le fondamenta con il contributo sostanzioso di Ezinne Kalu e Dalma Czukor. Gli scontri diretti in regular season hanno premiato la Umana Reyer Venezia entrambe le volte con la vittoria per 62-73 a Roma e per 79-55 in casa alla ventiseiesima e ultima giornata.



IL CALENDARIO

Gara 1: 24/04/2024, 19:30 – Palasport Taliercio, Venezia

Gara 2: 29/04/2024, 20:30 – PalaTiziano, Roma

ev. Gara 3: 01/05/2024, 18:00 – Palasport Taliercio, Venezia



(2) Famila Wuber Schio – Alama San Martino di Lupari (7)



Al PalaRomare di Schio andrà in scena il derby veneto tra le campionesse in carica e la settima classificata nella regular season (ore 20). Le ‘orange’ entrano in Gara-1 con un record di 21-3 che non ha permesso loro di chiudere in vetta solamente a causa della differenza canestri con Venezia, tuttavia hanno chiuso con il miglior attacco e una delle prime quattro difese del campionato; le ragazze di coach Dikaioulakos hanno come obiettivo finale quello di portare a casa il secondo trofeo stagionale dopo la Coppa Italia conquistata a Torino. All’interno di un roster profondo e costruito per andare in fondo in ogni competizione spesso la giocatrice in copertina tende a cambiare, ma certamente non possono passare inosservate le prestazioni delle neo arrivate Robyn Parks e Dorka Juhasz – leader nell’ordine per punti, minuti, rimbalzi e valutazione – così come della capitana Giorgia Sottana; inoltre ben hanno figurato le azzurre Jasmine Keys, Costanza Verona e la portoricana Arella Guirantes. Le avversarie si presentano all’appuntamento con un record di 10-14, un traguardo tagliato a fil di sirena dopo un’avvincente battaglia con Sassari; la compagine allenata da coach Piazza si è dimostrata squadra da battere nel corso della prima metà di stagione, salvo poi avere una flessione che ha quasi compromesso il cammino verso la post-season. La possibilità di confrontarsi subito con chi detiene il tricolore darà grande risonanza ad un duello di per sé molto interessante. Quando si parla delle interpreti che hanno permesso alle ‘lupe’ di approdare ai play-off non si possono non citare Raelin D’Alie – numero uno per assist distribuiti in tutto il campionato con 6.7 di media – e Lidija Turcinovic, miglior realizzatrice di San Martino; infine, si aggregano anche la leader in rimbalzi e valutazione Stephanie Kostowicz (che ha però saltato quasi tutto il girone di ritorno per infortunio ed è in dubbio anche per questa serie Playoff) e l’ala Taylor Soule. Durante la stagione regolare, il Famila Wuber Schio ha fatto en plein superando le rivali sia a domicilio con il risultato di 74-67 sia in trasferta con un netto 43-85 nel girone di ritorno.

IL CALENDARIO

Gara 1: 24/04/2024, 20:00 – PalaRomare, Schio

Gara 2: 28/04/2024, 20:00 – PalaLupe, San Martino di Lupari

ev. Gara 3: 01/05/2024, 18:00 – PalaRomare, Schio



(3) Virtus Segafredo Bologna – Passalacqua Ragusa (6)

Il teatro per il duello tra la terza sul podio e la sesta testa di serie della Techfind Serie A1 sarà la Segafredo Arena di Bologna (ore 20). Le bianconere fanno il loro ingresso ai play-off con un record di 20-4 dietro di una sola lunghezza rispetto al duetto veneto, entrambe però cadute in casa contro la squadra delle Due Torri; il gruppo di coach Vincent ha chiuso la regular season come terzo miglior attacco, ma soprattutto come la difesa meno battuta (ex-aequo con Campobasso), a dimostrazione di quanto solide siano le possibilità di tornare a giocarsi una finale Scudetto. Una rosa colma di talento guidata da Cecilia Zandalasini – prima per punti segnati e assist distribuiti in stagione con le Vù nere – e dal tandem Iliana Rupert-Lauren Cox, ministre del pitturato con numeri eccellenti nei rimbalzi e nelle stoppate; non sono mancati chiaramente gli apporti di Haley Peters, Ivana Dojkic e dell’azzurra Olbis André. Le siciliane hanno conquistato il loro posto nelle migliori otto con un record di 14-10, in una stagione che le ha viste giocare un girone di andata altalenante e una seconda parte di campionato da big; la compagine di coach Lardo – ex capo allenatore proprio delle bolognesi – ha trovato compattezza anche nei momenti difficili dovuti agli infortuni e risalendo la china si è mostrata un’avversaria temibile per tutte le altre dodici avversarie, non a caso il quarto miglior attacco della massima serie. Grandi meriti di questo traguardo vanno alla stagione giocata da Oderah Chidom, leader in ogni dato statistico per le ragusane e “rivelazione”, essendo al primo anno nel nostro paese; Jasmine Thomas – numero uno della Passalacqua per assist distribuiti – è stata una delle artefici di questa scalata al pari della compagna Laura Juskaite. Importante anche Laura Spreafico, con la sua leadership e presenza: la guardia ha però saltato le ultime tre gare di stagione per problemi fisici. Nella regular season, la Virtus Segafredo Bologna ha regolato le avversarie in entrambe le occasioni senza mai giocare in casa: infatti, la prima gara fu giocata al PalaRomare durante l’Opening Day (vittoria per 67-73) e la seconda al PalaMinardi (vittoria per 60-69).

IL CALENDARIO

Gara 1: 24/04/2024, 20:00 – Segafredo Arena, Bologna

Gara 2: 28/04/2024, 18:00 – PalaMinardi, Ragusa

ev. Gara 3: 01/05/2024, 18:00 – Segafredo Arena, Bologna



(4) La Molisana Magnolia Campobasso – Allianz Geas Sesto San Giovanni (5)



A chiudere questa spettacolare giornata di play-off (ore 20.30) ci penseranno le due compagini che si sono giocate per ampi tratti il fattore campo. Le molisane hanno chiuso la stagione regolare con un record di 17-7 e hanno conquistato il quarto posto solamente grazie al quoziente canestri, testimonianza dell’equilibrio che vedremo in questa serie; le ragazze di coach Sabatelli sono state granitiche tanto da registrare il minor numero di punti subiti – ad ex-aequo con Bologna – e chiudendo dunque come miglior difesa del campionato. Il raggiungimento del traguardo appena citato trova la risposta nella stagione di Pallas Kunaiyi-Akpanah, rimbalzista d’élite e lavoratrice instancabile, oltre che numero uno delle molisane per valutazione; in questa cavalcata trionfale verso la quarta testa di serie non sono mancate di certo le performance di Nina Dedic – top scorer della squadra – e le idee di Stefania Trimboli – leader in assist e minuti giocati; tuttavia va citata obbligatoriamente anche la giovanissima Blanca Quinonez Mina, classe 2006 ormai “veterana” della categoria. Le lombarde si sono classificate al quinto posto grazie al record di 17-7, il quale però – proprio per il quoziente canestri – non ha dato loro la possibilità di giocare in casa Gara-1, un vantaggio che però in regular season ha dato verdetti differenti; la squadra allenata da coach Zanotti nel 2024 si è qualificata per la Final Four di Torino e ha fatto registrare una striscia di sette vittorie consecutive, tutt’altro che un ostacolo facile da superare. A trascinare il gruppo ci ha pensato principalmente Tinara Moore, miglior realizzatrice del campionato con 16.6 punti di media e leader all-around della Geas; Jazmon Gwathmey, che è in dubbio per un problema al ginocchio accusato nella gara con Brixia Basket (si aggiunge ad alcuni problemi d’infermeria rossoneri: è out per Geas anche Elena Bestagno) è stata la spalla perfetta della pivot americana – numero uno negli assist e nelle stoppate per Sesto San Giovanni – tuttavia la coppia azzurra composta da Valeria Trucco e Ilaria Panzera ha avuto un ruolo fondamentale lungo il corso del campionato. Il duello ai play-off darà un verdetto in questa “bella” al meglio delle tre gare: La Molisana Magnolia Campobasso ha vinto al PalaNat per 62-66 nel girone di andata, mentre l’Allianz Geas Sesto San Giovanni ha espugnato La Molisana Arena per 46-50 nella gara di ritorno.

IL CALENDARIO

Gara 1: 24/04/2024, 20:30 – La Molisana Arena, Campobasso

Gara 2: 28/04/2024, 18:00 – PalaNat, Sesto San Giovanni

ev. Gara 3: 01/05/2024, 18:00 – La Molisana Arena, Campobasso

