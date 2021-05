Vittoria 69-41 al PalaBrera e serie finita: la PF Broni 93 non manca l’opportunità per la salvezza e chiude sul 2-0 la serie contro l’O.ME.P.S. BricUp Battipaglia.

Approccio sin da subito molto aggressivo di Broni, che mette a segno un incredibile parziale per iniziare la partita: 24-0 per la squadra di casa, sugli scudi l’ex Orazzo scatenata da dietro l’arco. Sblocca Battipaglia, dopo 8′ di gioco, Seka con due punti in contropiede.

Con l’abbrivio dato dal primo quarto, il resto del match vede Broni alle prese con la gestione del grande vantaggio accumulato: Battipaglia, dal canto suo, ha una buona reazione nella seconda frazione tornando sul 34-18 con nove punti nel secondo quarto di Bocchetti. A respingerla ci pensano la tripla di Orazzo e il canestro+fallo di Reimer che chiudono la prima metà.

Terza frazione decisamente buona per Battipaglia che per la seconda volta di fila vince il quarto (+1 nel secondo, + 5 nel terzo) ma è sempre sotto con un margine importante, 52-35. L’ultimo quarto però non lascia ulteriore spazio alla rimonta battipagliese, 69-41 il punteggio finale: 21 di Reimer per Broni, 14 per Orazzo; per Battipaglia 12 del capitano Potolicchio.

PF Broni 93 – O.ME.P.S. BricUp Battipaglia 69 – 41 (26-3, 40-18, 52-35, 69-41)

PF BRONI 93: Orazzo* 14 (1/4, 4/4), Togliani* 3 (0/1, 1/1), Ianezic 3 (1/3, 0/2), Rulli 6 (3/5, 0/4), Castello NE, Carbonella, Parmesani 4 (2/3 da 2), Madera* 11 (2/4, 1/3), Soli* 2 (1/1, 0/1), Davis Reimer* 21 (8/10 da 2), Capra 5 (2/4, 0/1)

Allenatore: Fontana A.

Tiri da 2: 20/36 – Tiri da 3: 6/16 – Tiri Liberi: 11/17 – Rimbalzi: 39 4+35 (Madera 12) – Assist: 21 (Togliani 6) – Palle Recuperate: 10 (Togliani 3) – Palle Perse: 18 (Davis Reimer 4)

O.ME.P.S. BRICUP BATTIPAGLIA: Logoh, Seka 11 (4/5, 0/3), Mazza 2 (1/4 da 2), Potolicchio* 12 (2/10, 2/8), Bocchetti* 11 (3/4, 1/6), Dione* 2 (1/3 da 2), De Feo, Susca, Mattera 2 (1/7 da 2), De Rosa 1 (0/3, 0/1)

Allenatore: Corà C.

Tiri da 2: 12/38 – Tiri da 3: 3/22 – Tiri Liberi: 8/10 – Rimbalzi: 34 10+24 (Mazza 5) – Assist: 8 (Mazza 2) – Palle Recuperate: 8 (Mazza 2) – Palle Perse: 19 (Bocchetti 7)

Arbitri: Maschio D., Pazzaglia J., Frosolini I.

Area Comunicazione LBF