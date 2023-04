A1 POUT G1 – Moncalieri domina il terzo quarto e schianta Lucca

Grande prestazione dell’Akronos che in gara 1 si impone contro Lucca grazie a un super terzo quarto da 29 a 10. Mvp di serata Chelsea Mitchell. Per lei 18 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 3 recuperi. In doppia cifra anche Westbeld e Tagliamento con 12 punti e Reggiani con 10. In doppia cifra per Lucca Treffers con 15. Adesso testa a gara 2 lunedì alle 18:00 a Lucca

Primo quarto difficile per l’Akronos che dopo il 2-0 firmato Mitchell da centro area e il 4-1 sull’asse Westbeld-Kathshitshi in transizione si ritrova spesso e volentieri a inseguire le toscane.

Lucca con Treffers, Natali e Bocchetti è infatti abilissima a ribaltare velocemente il risultato. Soltanto il cuore di capitan Giacomelli con due fondamentali triple tiene in scia l’Akronos dopo 10’ sul 18 a 15.

Nel secondo quarto anche Tagliamento inizia e prendere ritmo e con 6 punti (quasi) in fila porta l’Akronos sul -2 a 4’ dalla sirena centrale. Dall’altra parte Miccoli e Morrison rispondono colpo su colpo, ma Moncalieri con Sagerer dal pitturato e Mitchell dalla lunga distanza ritrova il vantaggio sul 30-29.

Dopo il controsorpasso di Treffers ci pensa Reggiani a mandare l’Akronos negli spogliatoi sul +1 dopo un super canestro in transizione.

Alla ripresa Westbeld dalla lunga distanza dà il +4 alle Lunette, Lucca risponde come al solito con Treffers. Una tripla di Reggiani, un jumper di Tagliamento e un gioco a due in transizione tra Mitchell e Westbeld regalano il +9 Moncalieri costringendo Lucca al timeout.

Poi Mitchell decide di chiudere anzitempo la partita: tra canestri, palle rubate e assist guida infatti l’Akronos al +21 a 2’ dalla penultima sirena. Sugli scudi anche Westbeld, Sagerer, Katshitshi e Tagliamento. Il terzo quarto si chiude sul 61-41 per le gialloblù .

Sagerer apre l’ultimo parziale con la tripla del +23 e di lì in poi è tutto in discesa per l’Akronos che alla fine porta a casa una fondamentale vittoria.

Risultato Finale: 80-59

Gara 2 lunedì a Lucca alle 18:00

Akronos Libertas Moncalieri: Sagerer* 9, Reggiani* 10, Katshitshi* 6, Westbeld* 12, Mitchell* 18, Tagliamento 12, Landi Ar. n.e., Landi Al., Salvini 4, Nicora, Jakpa, Giacomelli 9. All.re: Spanu Vice: Nicastro

Gesam Gas & Luce Lucca: Treffers* 15, Natali* 8, Miccoli* 8, Morrison* 9, Lisowa Mbaka* 6, Cappellotto 2, Tulonen, Parmesani 2, Bocchetti 7, Gilli 2, Frustaci. All.re: Andreoli Vice: Barnabei, Becciani

Ph: Sergio Verderosa

PRESS

Ufficio Stampa

Moncalieri Basketball