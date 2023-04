A1 POUT G1 – Tagliamento show, Moncalieri domina San Giovanni Valdarno

By

L’esperienza di Tagliamento, il talento del duo Westbeld-Mitchell ed ecco che gara 1 si colora di gialloblù. Gara due in programma domenica alle 18 al PalaGalli di San Giovanni Valdarno.

Palla a due, pronti, partenza e via:Tagliamento mette subito la tripla del +3 dopo 8 secondi lasciando intendere che la firma sulla partita è sua. La risposta di Bruschi inizialmente è affidata a Krivacevic.

Poi San Giovanni Valdarno è abilissima a portarsi un paio di volte in vantaggio, ma come anticipato Tagliamento è in serata di grazia e con altre due triple e un canestro dalla media guida le Lunette al 13-8 che obbliga le ospiti al timeout dopo 4’.

Al rientro in campo salgono di intensità le difese da entrambe le parti. Moncalieri però con Kathsitshi e Mitchell trova il +8, ma dall’altra parte Garrick con 5 punti in fila mette il sigillo al primo quarto: 19-16 per l’Akronos.

Il secondo quarto lo aprono Mitchell e Krivacevic con due super canestri. Ed ecco che arriva la fiera delle bombe: prima Mitchell, risponde Schwienbacher e poi ancora Tagliamento. Alla boa del quarto il tabellone dice 32-24 per l’Akronos. Poco dopo si iscrive a referto anche Reggiani con un jumper dalla media, presto imitata da Tagliamento. San Giovanni Valdarno risponde con Paulsson, ma un gioco da 3 punti firmato Westbeld innesca il parziale gialloblù: tripla di Reggiani, appoggio in contropiede di Mitchell e in un amen è +19 all’intervallo.

Manco a dirlo è proprio Tagliamento che apre il 3° quarto con un’altra tripla. Poi salgono in cattedra Katshitshi e Mitchell che guidano agilmente l’Akronos al +21 alla penultima sirena.

Ultimi 10’ di pura gestione per l’Akronos che alla fine porta a casa la vittoria rispettando il fattore campo dando spazio alle giovani lunette che rispondo presente: su tutte Alessia Landi che colpisce da 3.

Gara due in programma domenica sera alle 18 al PalaGalli.

Risultato Finale: 80-49

Akronos Libertas Moncalieri: Tagliamento* 25, Reggiani* 7, Katshitshi* 13, Westbeld*8, Mitchell* 17, Sagerer 2, Landi Ar. n.e., Landi Al 3, Salvini, Nicora, Jakpa, Giacomelli 5.

All.re: Spanu Vice: Nicastro

Bruschi Galli San Giovanni Valdarno: Schwienbacher* 3, Tassinari* 11, Paulsson* 5, Krivacevic* 11, Garrick* 15, Lazzaro, Milani 4, Missanelli, Bove, Brezinova.

All.re: Matassini Vice: Franchini, Capponi

