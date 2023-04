A1 POUT G2 – San Giovanni Valdarno impatta la serie, Faenza forzata a gara tre

Grinta, cuore e tanto carattere. Non sbaglia la formazione di Coach Alberto Matassini che, spalle al muro, risponde presente forzando la serie contro Faenza alla decisiva gara 3. Una vittoria fortemente voluta, con Tassinari autrice del break spacca partita nel secondo periodo. Nella ripresa la Bruschi è stata brava a controllare il vantaggio, chiudendo poi nel finale i conti con una magia di Krivacevic rendendo così invano il tentativo di rientro della E-Work. Top scorer di giornata Garrick, subito importante e decisiva con 19 punti a referto.



SGV: Schwienbacher, Tassinari, Paulsson-Glantz, Krivacevic, Brezinova

FAENZA: Moroni, Franceschelli, Policari, Campisano, Pallas

Cronaca – Ritmi elevati in avvio di gara con Schwienbacher, Campisano e Brezinova a segno dalla distanza per il 6-5 iniziale. Due triple di Policari e Campisano spezzano l’equilibrio (6-11), con Matassini che butta subito in campo Garrick al rientro dall’infortunio. La E-Work ha però l’inerzia del match e con Franceschelli prova a scappare via, toccando il 7-15. E’ Garrick dalla lunga distanza a rimettere in scia la Bruschi, con Tassinari che in lunetta sigilla il primo periodo sul 12-15. La seconda frazione si apre con Bove che impatta da tre punti, mentre è Krivacevic a firmare il sorpasso. Equilibrio che continua a regnare: Tassinari firma il più tre interno (20-17), Campisano risponde col controsorpasso (20-21) ma Lazzaro è lesta e brava a riportare le compagne avanti sul 22-21. Tassinari sale in cattedra con sette punti in fila, con San Giovanni Valdarno che allunga sul 29-21 obbligando Faenza al timeout immediato. Garrick propizia ulteriormente il parziale (31-21), mentre Pallas in lunetta sblocca il tabellino ospite. Copione che non cambia, con la Bruschi che va al riposo avanti 34-28. Dopo la pausa lunga la E-Work parte forte, riportandosi a meno due grazie a Hinriksdottir e Cupido. Pallas completa il parziale di Faenza impattando sul 34-34 con la Bruschi che non riesce a segnare costringendo Matassini al timeout. E’ Brezinova a interrompere il digiuno dopo cinque minuti di terzo quarto, seguita dai primi tre punti di Paulsson-Glantz e dal canestro di Tassinari per il 41-34. Faenza sbanda, Garrick in lunetta rimette così nove lunghezze di divario sul 43-34. L’ultimo acuto è però quello di Pallas, che tiene in scia la E-Work sul 43-37 dopo trenta minuti. Pallas da una parte e Garrick dall’altra aprono gli ultimi dieci e decisivi minuti di gioco mentre coach Matassini perde per un brutto colpo al ginocchio Brezinova. Una magia di Paulsson-Glantz vale il 48-39, con l’inerzia che sembra esser tornata tutta sul lato delle toscane. La solita Pallas torna a colpire, confezionando con Moroni il definitivo rientro ospite sul 48-45 a quattro minuti dal termine. Margine che resta immutato anche nei due minuti successivi (50-47, 52-49), con la palla che inizia a scottare. A spezzare così il continuo botta e risposta è una giocata di Krivacevic, che insacca il nuovo più cinque quando si entra nell’ultimo giro di orologio. Faenza chiama timeout, ma al rientro Moroni commette infrazione di passi e il successivo 2/2 di Garrick sa tanto di titoli di coda. Il finale serve solo a sancire il punteggio definitivo: la Bruschi s’impone 61-54.

Le parole di coach Alberto Matassini: “Abbiamo giocato una partita di grande solidità e abbiamo mandato un messaggio molto chiaro, lotteremo su ogni pallone fino alla fine. Vogliamo scrivere la storia del club e andremo a Faenza per farlo. Complimenti a tutte le ragazze, perché chiunque è scesa in campo ha dato il proprio contributo.”

BRUSCHI SAN GIOVANNI VALDARNO – E-WORK FAENZA 61 54

BRUSCHI SAN GIOVANNI VALDARNO: Schwienbacher 5, Tassinari 14, Paulsson-Glantz 5, Krivacevic 5, Brezinova 7, Lazzaro 2, Milani ne, Missanelli 1, Bove 3, Garrick 19. All.Matassini

E-WORK FAENZA: Franceschelli 4, Pallas 17, Moroni 4, Policari 3, Campisano 12, Cupido 7, Georgieva ne, Hinriksdottir 2, Baldi 2, Egwoh ne, Davis 2. All. Sferruzza

Uff.Stampa Polisportiva Galli