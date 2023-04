A1 POUT G3 – Faenza batte nettamente San Giovanni Valdarno e si salva

Non riesce a ribaltare il fattore campo la Bruschi in gara 3. Esce così sconfitta San Giovanni Valdarno, in una partita dove Garrick e compagne non sono mai riuscite ad avere l’inerzia dalla propria parte. Faenza vince con merito e festeggia la salvezza, mentre per la formazione di coach Matassini ci sarà lo spareggio contro Moncalieri, sconfitta nell’altra serie da Lucca.

FAENZA: Cupido, Davis, Policari, Campisano, Pallas

SGV: Schwienbacher, Tassinari, Garrick, Krivacevic, Brezinova



Cronaca – E’Policari dalla distanza a trovare i primi punti della partita. Cinque punti in fila di Schwienbacher sbloccano la Bruschi, che impatta sul 5-5. Policari e Pallas riallontano la E-Work (16-8), con la pivot di Faenza che continua a far la voce grossa. Policari va ancora a segno scrivendo più dieci, obbligando Matassini al minuto di sospensione. La Bruschi sbanda e Davis allunga ulteriormente, realizzando la tripla del 21-8. Paulsson-Glantz interrompe il digiuno di San Giovanni Valdarno, ma le padrone di casa son in controllo e al decimo conducono 25-15. Anche nel secondo periodo la musica non cambia, con le basse percentuali al tiro e i tanti rimbalzi concessi che non aiutano la formazione toscana. Una tripla di Schwienbacher prova a suonare la caricà a metà frazione (32-22), con San Giovanni Valdarno che ricuce proprio sul finale con la tripla di Garrick sulla sirena che riporta il distacco in singola cifra. Al ventesimo è 35-27. Il terzo periodo si apre con un 5-0 di Faenza, che allontana le padrone di casa a più tredici. Garrick e Tassinari provano a rimettere in scia le compagne, ma Campisano dall’arco insacca il 45-32. Sussulto di Brezinova, pronta replica di Campisano che mette altri cinque punti in fila per il 49-34 che obbliga Matassini al timeout immediato. La trama però non cambia e Policari firma il massimo vantaggio sul 53-34. Il tecnico a Missanelli completa una terza frazione da incubo, con la E-Work che al trentesimo è nettamente avanti 56-38. Nell’ultima frazione la Bruschi non trova la scintilla per riaprire i giochi e sarà così costretta a sfidare Moncalieri nel secondo turno per conquistare la salvezza.Le parole di coach Matassini: “Abbiamo perso meritatamente contro una squadra che ha saputo incanalare la propria rabbia e trasformarla in energia. La nostra voglia di vincere è diventata nervosismo, tensione, a tratti egoismo. Dispiace perchè ci tenevamo tutti tanto e nessuno voleva andasse così. Vincere a Faenza era un’impresa difficile, ma ci avremmo voluto provare più di così. Ora bisogna resettare, ripartire e provarci fino in fondo nel prossimo turno contro Moncalieri”.

E-Work Faenza – Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno 66 – 48 (25-15, 35-27, 56-38, 66-48)

E-WORK FAENZA: Franceschelli 4 (1/1, 0/1), Kunaiyi-Akpanah* 13 (6/11 da 2), Moroni, Cupido* 2 (1/6, 0/4), Policari* 15 (4/5, 1/5), Georgieva NE, Hinriksdottir 4 (0/1, 1/4), Baldi 4 (2/4 da 2), Egwoh NE, Davis* 13 (2/4, 2/4), Campisano* 11 (1/4, 3/5). Allenatore: Sferruzza G.

Tiri da 2: 17/36 – Tiri da 3: 7/25 – Tiri Liberi: 11/17 – Rimbalzi: 54 15+39 (Kunaiyi-Akpanah 19) – Assist: 14 (Davis 4) – Palle Recuperate: 5 (Franceschelli 1) – Palle Perse: 17 (Kunaiyi-Akpanah 6)

BRUSCHI GALLI BK SAN GIOVANNI VALDARNO: Schwienbacher* 13 (3/5, 2/8), Tassinari* 6 (1/6, 0/2), Lazzaro 3 (0/2, 1/1), Paulsson 2 (1/1, 0/1), Krivacevic* 4 (1/8 da 2), Milani NE, Missanelli 4 (1/2 da 2), Bove 2 (0/1, 0/3), Garrick* 12 (1/5, 2/7), Brezinova* 2 (1/3, 0/3). Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 9/33 – Tiri da 3: 5/25 – Tiri Liberi: 15/19 – Rimbalzi: 31 7+24 (Krivacevic 5) – Assist: 5 (Tassinari 2) – Palle Recuperate: 9 (Garrick 3) – Palle Perse: 9 (Garrick 4)

Arbitri: Caforio A., De Biase S., Ferrara C.



