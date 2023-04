A1 POUT G3 – Lucca espugna Moncalieri e festeggia la salvezza

Akronos Tech Moncalieri – Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 61 – 73 (11-20, 25-50, 44-63, 61-73)

AKRONOS TECH MONCALIERI: Tagliamento 9 (2/6, 0/5), Sagerer* 12 (4/8, 0/1), Landi, Reggiani* 3 (1/7, 0/1), Landi NE, Katshitshi* 4 (1/3 da 2), Westbeld* 21 (7/12, 1/8), Mitchell* 9 (3/5, 1/4), Salvini, Nicora NE, Jakpa NE, Giacomelli 3 (1/1 da 3). Allenatore: Spanu M.

Tiri da 2: 18/41 – Tiri da 3: 3/20 – Tiri Liberi: 16/20 – Rimbalzi: 47 13+34 (Westbeld 14) – Assist: 12 (Westbeld 4) – Palle Recuperate: 5 (Tagliamento 1) – Palle Perse: 23 (Reggiani 4) – Cinque Falli: Tagliamento, Reggiani

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Cappellotto NE, Treffers* 16 (3/3, 2/4), Natali* 4 (1/3, 0/1), Tulonen NE, Parmesani NE, Bocchetti 7 (0/3, 1/6), Miccoli* 4 (2/10, 0/1), Valentino NE, Gilli 6 (2/4, 0/2), Frustaci, Morrison* 21 (2/4, 4/10), Lisowa Mbaka* 15 (5/9, 0/2). Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 15/37 – Tiri da 3: 7/27 – Tiri Liberi: 22/29 – Rimbalzi: 41 12+29 (Lisowa Mbaka 11) – Assist: 11 (Lisowa Mbaka 5) – Palle Recuperate: 14 (Lisowa Mbaka 5) – Palle Perse: 15 (Miccoli 4)

Arbitri: Costa A., Pecorella P., Del Gaudio A.

Nella serata più importante di una delle stagioni più complesse da quando il Basket Le Mura Lucca milita in Serie A1, capitan Maria Miccoli e compagne sbancano per 63-71 il PalaEinaudi, aggiudicandosi così la serie del primo turno playout a discapito di Moncalieri. Per invertire la tendenza del parquet piemontesi, dove il team di Andreoli aveva sempre perso nei due precedenti, serviva il match perfetto sul piano mentale e dell’agonismo. Eccetto la comprensibile tensione del quarto quarto, le biancorosse hanno eseguito alla perfezione quanto preparato in questi tre giorni di allenamenti. Importante il contributo offerto da Treffers (16 punti), Lisowa-Mbaka (15 punti e 11 rimbalzi) e Morrison (21 punti e otto rimbalzi), così come quello delle italiane, capaci di tenere la barra dritta nei momenti più complicati di quest’annata. A Moncalieri non sono stati bastati i 21 punti e 14 rimbalzi di Westbeld e i 12 punti di Sagerer.

Soliti quintetti per i due allenatori. Andreoli parte con Treffers, Miccoli, Lisowa-Mbaka, Natali e Morrison. Spanu risponde con Katshitshi, Westbeld, Sagerer, Mitchell e Reggiani. Attacchi decisamente meno freddi in avvio rispetto a quanto ammirato in gara 2. Alla tripla di Westbeld replica per due volte, sempre dai 6.75 metri, Que Morrison. Le ospiti sfoggiano la faccia giusta per affrontare il punto di non ritorno di questo turno inaugurale dei playout. Miccoli si conferma sui livelli di lunedì scorso, piazzando quattro punti grazie a eleganti virate sotto canestro. Il secondo fallo personale di Treffers, arrivato dopo 5’, rischia di complicare i piani di Gesam Gas e Luce Lucca. Moncalieri risale fino al 9-10, prima di incassare un parziale di 0-10 colorato dal piazzato di Lisowa-Mbaka (già 5 rimbalzi catturati) e dalle “bombe” di Sara Bocchetti e della numero 23. Grazie a un confortante 50% dall’arco, unito alla capacità di limitare il tandem americano Westbeld-Mitchell, il Basket Le Mura chiude il primo quarto sul 11-20.

I successivi dieci minuti si aprono con dei timidi segnali di risveglio da parte dell’Akronos Tech, smorzati però dal terzo fallo commesso dall’austriaca Sagerer, per distacco la migliore delle gialloblù. Positivo l’impatto al match, come avvenuto in gara 2, di Caterina Gilli che muovono il tabellino nel momento più complesso dell’attacco di Gesam. Superato l’impasse, Lucca prende il largo. È come se i ruoli, a differenza di quanto accaduto in gara 1 venerdì scorso, si fossero invertiti. Morrison mette a ferro e fuoco la fase difesa piemontese, costretta a incassare la tripla del 19-31. Nemmeno il minuto di sospensione chiamato da Spanu ferma la valanga lucchese. Nella seconda metà del quarto sale in cattedra Kourtney Treffers. Dapprima il centro olandese va bersaglio con un gioco da tre punti (canestro più libero supplementare a referto), poi si esalta piazzando due pesantissime triple. A inguaiare ulteriormente le padrone di casa ci pensa poi Lisowa-Mbaka, autrice di due canestri filati pochi secondi prima dell’intervallo lungo. I quattro punti della cestista belga, monumentale la sua prestazione da 15 punti, 11 rimbalzi, cinque assist e altrettante palle recuperate, mandano al riposo Lucca sul punteggio di 25-50. Un margine sulla carta rassicurante ma che Moncalieri cerca di ridurre con un terzo quarto dal piglio grintoso. Le straniere delle locali dimezzano lo svantaggio sul 37-52, alzando notevolmente i giri del proprio motore difensivo. Il canestro di Tagliamento vale il 40-53 prima che Lucca riprenda in mano le redini del confronto. La scossa adrenalinica arriva ancora da Lisowa-Mbaka, con cinque punti fondamentali per tornare sul +20.

Sul 44-63 in favore del team di Andreoli, si apre il periodo finale dove regna la tensione. Come un tennista pronto a servire per il match, Lucca subisce la sindrome del braccino. Buon per le biancorosse che pure Moncalieri riesca a trovare con il contagocce la via del canestro. Soltanto a cronometro fermo Gesam Gas e Luce muove il tabellino. Trascinate da Westbeld, le piemontesi risalgono fino al 59-67 con un minuto ancora da giocare. I timori biancorossi vengono cancellati dal 2/2 ai liberi di una glaciale Sara Bocchetti. Finisce 61-73 per Lucca che può così una salvezza molto difficile, ottenuta ribaltando i pronostici della serie. Sarà lo spareggio Moncalieri-San Giovanni Valdarno a decidere la seconda retrocessa della Serie A1 versione 2022-23.

UFF.STAMPA BASKET LE MURA