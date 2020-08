A1 – Primo ritrovo ufficiale per il Famila Wuber Schio

Inizia ufficialmente la stagione del Famila Wuber Schio 2020-2021, domani lunedì 24 agosto, il primo ritrovo collettivo ufficiale con atlete e staff al completo. C’è grande emozione e grande fermento, ancora di più rispetto ad un canonico inizio di stagione. Già in gruppo le otto italiane orange: Keys, André, Trimboli, Cinili, Sottana, De Pretto, Crippa completamente recuperata dall’infortunio dello scorso anno e la capitana Dotto che procede nel proprio recupero a tempo di record. Con loro aggregate le “baby” orange: Viviani e Battilotti. Gradualmente arriveranno anche le pedine mancanti, coscenti del fatto che per il Famila così per come tutte le altre società, la situazione Covid-19 andrà sempre monitorata con grande attenzione. Attese quindi a breve anche Gruda e Harmon, qualche giorno dopo sarà il turno di Cloud e Dolson. L’augurio é di poter vivere la stagione assieme ai nostri tifosi il prima possibile, tornando a gioire e soffrire tutti sotto lo stesso tetto: quello del PalaRomare.

Uff.Stampa Famila Schio