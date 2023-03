A1 QF COPPA ITALIA – Venezia si prende il derby e va in semifinale, si conclude la stagione del Fila

UMANA REYER-FILA SAN MARTINO DI LUPARI: 83-75

Parziali: 22-21; 38-35; 72-49

Umana Reyer: Villa 10, Delaere 6, Pan 11, Meldere ne, Cubaj 4, Madera 7, Yasuma, Fassina 7, Santucci 10, Shepard 16, Kuier 12, Nicolodi All.Mazzon

Fila San Martino di Lupari: Washington 16, James 11, Guarise 9, Milazzo 14, Diakhoumpa ne, Pastrello 15, Russo ne, Kaczmarczyk 4, Arado 2, Dedic 4 All.Serventi

Ai quarti di finale della Techfind Coppa Italia – Final 8 La Molisana, l’Umana Reyer vince il derby veneto contro la Fila San Martino Di Lupari. Dopo un primo tempo equilibrato le orogranata hanno alzato l’intensità in entrambi i lati del campo giocando una grande terzo quarto che ha permesso loro di portare a casa la gara, nonostante la rimonta provata nell’ultimo dalla Fila.

Per l’occasione le nostre ragazze indossano una divisa speciale color oro per i 150 anni della società.

Primo quarto equilibrato: al 4-0 giallonero risponde un 7-0 targato Umana. Partita intensa dove le squadre mettono molta energia sul parquet. E’poi Shepard ad indicare la via del canestro, ma le lupe non mollano e rimangono attaccate alla partita. Il botta e risposta dalla distanza Madera-James chiude i primi dieci minuti di gioco 22-21.

Nella seconda frazione di gioco le leonesse provano a dare il primo strappo arrivando al +5, 26-21. San Martino trova la reazione e piazza un parziale di 11-0 con Washington e Milazzo protagoniste. Brava l’Umana a non disunirsi e a tornare al meno uno con il tiro dalla lunga distanza, 34-35. Villa lancia Kuier in contropiede che inchioda al ferro dando spettacolo alla Molisana Arena. Shepard (quota 10 punti) chiude il parziale di 12 a 3 che manda le squadre negli spogliatoi sul 38-35.

Al ritorno dall’intervallo lungo le ragazze di coach Mazzon dettano il ritmo della gara e allungano sul 46-37 dopo 2′ grazie ad una buona intensità difensiva. Villa e Santucci portano punti ed energia in campo con l’Umana Reyer che tocca anche il +12. Continua a colpire dall’arco la formazione veneziana, questa volta con Kuier e la capitana Pan per il 59-45. Grande terzo quarto per le orogranata che indirizzano la partita terminando avanti 72-49 con la tripla sulla sirena di Pan (52% da tre totale fino a questo momento).

Negli ultimi dieci minuti di gioco la Fila ricuce in parte il gap con un 16-7 di parziale nei primi 5′ con coach Mazzon costretto al time out sul 79-65. Pan e compagne vanno un pò in difficoltà, le lupe ci credono e arrivano al -9 con un canestro di Pastrello che però sbaglia il libero del fallo tecnico fischiato a Santucci. Villa e Pan danno respiro alle squadra, Guarise per il -8 ma ormai è troppo tardi. L’Umana Reyer vince 83-75 e accede alla semifinale di Coppa Italia.

L’Umana Reyer scenderà in campo domani, venerdì 31 marzo alle ore 20.30 per la semifinale contro la vincente di La Molisana Magnolia Campobasso-Virtus Segafredo Bologna. L’altra semifinale sarà Famila Wuber Schio- Dinamo Banco di Sardegna Sassari che si giocherà alle ore 18.00.

