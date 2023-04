A1 QF G1 – Pronostici rispettati per Schio contro Campobasso

Un Famila Wuber sontuoso, seppur molto stanco, regola quasi con facilità un avversario molto ostico come Campobasso con un 85-55 esemplificativo di una partita dominata dalle orange dal primo all’ultimo minuto. La Molisana ha provato, soprattutto nei primi 15 minuti a rimanere aggrappata alla gara ma ad ogni tentativo di ricucire ha subito la pronta risposta orange che mentalmente è stata micidiale e ha portato a maturare il grande divario finale. Schio senza Sventoraite rientrata a casa momentaneamente per problemi famigliari, Campobasso senza coach Sabatelli per motivi di salute. Venerdì in Molise alle 20.30 la gara 2 che per la Magnolia è già da dentro o fuori, mentre il Famila vuole chiuderla subito per preparare al meglio le Final 4 di Eurolega del weekend prossimo.

Show offensivo delle squadre

Il piglio con cui le orange scendono in campo è quello di chi vuole mettere subito in chiaro le cose: 13-4 in 4’ con le triple di Verona e Mabrey e le ottime giocate per i canestri facili sotto le plance di Ndour e Keys. Dal timeout di coach Di Meglio, La Molisana esce con una maggiore fluidità offensiva e si alzano i giri del motore della partita: Parks mostra perché è la top scorer del campionato ma ogni sua scorribanda trova la pronta risposta di una protagonista scledense. Quinonez riesce a far chiudere alle sue i primi 10 minuti sotto la doppia cifra di svantaggio: 30-23.

Un sorriso che dura pochissimo perché subito Bestagno e Mestdagh fanno 6-0 anche se Parks e Scherf continuano a tenere le ospiti sulla linea di galleggiamento. Ma dalla tripla del 41-31 dell’australiana arriva un break di 11-0 scledense davvero micidiale concluso con il buzzer beater dall’arco di Verona per il 52-31 di fine primo tempo.

Famila in totale controllo della partita

I buzzer beater li battono anche Milapie e Parks in apertura di secondo tempo ma non scompongono il Famila Wuber che con la solita pazienza muove bene la palla e porta sempre alla miglior conclusione possibile: Mabrey e Mestdagh ne segnano 11, uno più bello dell’altro, Penna risponde alla tripla di Parks e Schio chiude la terza frazione sul 72-43.

Nei primi 5 minuti dell’ultimo quarto crollano le percentuali di realizzazione e la sola Abdi prova a muovere un po’ il tabellone. Al Famila basta però un amen per accendersi e lo fa con 3 triple in successione: Penna, Sottana, Mestdagh ed è addirittura +32. La gara non ha veramente più nulla da dire e Scherf arrotonda il punteggio sull’85-55 finale. I tifosi orange possono festeggiare la vittoria di gara uno e celebrare anche la conquista della Coppa Italia, portata in campo da capitan Sottana a fine partita.

Famila Wuber Schio – La Molisana Campobasso 85-55 (30-23, 52-31, 72-43)



Famila Wuber Schio: Mabrey 13, Bestagno 7, Mestdagh 13, Sottana 6, Verona 14, Howard 3, Crippa 0, Keys 9, Penna 6, Ndour 14

La Molisana Campobasso: Del Sole ne, Narviciute ne, Togliani 0, Kacerik 4, Trimboli 6, Quinonez 9, Milapie 6, Battisodo 0, Parks 17, Abdi 6, Scherf 7

UFF.STAMPA FAMILA BASKET SCHIO