A1 QF G1 – Uno straordinario Geas espugna Sassari dopo due supplementari

SASSARI – Succede di tutto al Pala Serradimigni, dove il Geas sembra averla chiusa, subisce la tripla di Makurat e viene costretta al primo overtime, dove reagisce, regge con i nervi e vince nel secondo, mostrando lucidità e cuore da vendere.

Dopo un avvio al punto è il Geas di coach Zanotti a provare il primo assalto alla contesa: Trucco e Gorini firmano un bruciante 5-0, ma Sassari resta in partita e risponde con Holmes e Makurat. Il punto a punto sarà il leitmotiv della contesa, con il solo +8 raggiunto dalla Dinamo durante il terzo quarto di gioco. Qui Holmes risponde da veterana, le compagne la seguono e il Geas lancia un chiaro segnale alle avversarie. Il secondo overtime è una lotta di nervi, in cui la maggiore freschezza dovuta alle ampie rotazioni, vale all’Allianz il primo importante punto nella serie.

Adesso si torna a Sesto San Giovanni per gara due! Martedì sera, ore 20:30, ci giochiamo il primo match point per accedere alla semifinale!

Coach Zanotti commenta così la vittoria: “Tutte le ragazze hanno risposto in maniera positiva, avevamo un’assenza importante, ma abbiamo mostrato grande carattere. Le ragazze sono state bravissime a reagire alla tripla finale di Sassari, mostrando maggiore lucidità, adesso in gara due dovremo essere solide in difesa e limitare le migliori giocatrici della Dinamo”.

Banco di Sardegna Dinamo Sassari – Allianz Geas Sesto San Giovanni 85 – 90 d2ts (21-20, 41-40, 54-55, 75-75, 81-81, 85-90)



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Toffolo 2 (1/3, 0/1), Mazza NE, Carangelo* 26 (5/9, 4/10), Arioli NE, Gustavsson* 10 (5/9, 0/1), Makurat Anna* 24 (3/12, 6/11), Fara NE, Thomas* 10 (2/3, 2/5), Tiburcio Martinez NE, Holmes* 13 (3/11, 2/4), Ciavarella

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 19/48 – Tiri da 3: 14/32 – Tiri Liberi: 5/8 – Rimbalzi: 38 10+28 (Gustavsson 10) – Assist: 23 (Makurat 9) – Palle Recuperate: 7 (Carangelo 4) – Palle Perse: 16 (Makurat 4) – Cinque Falli: Holmes

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. 17 (3/6, 1/1), Moore* 25 (11/20, 0/1), Begic NE, Arturi NE, Gorini* 2 (1/7, 0/2), Bestagno 4 (2/3 da 2), Tava 3 (1/1 da 3), Trucco* 13 (2/2, 2/4), Panzera* 11 (1/4, 3/4), Holmes* 15 (4/9, 2/7)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 24/51 – Tiri da 3: 9/20 – Tiri Liberi: 15/18 – Rimbalzi: 47 11+36 (Moore 17) – Assist: 22 (Dotto C. 5) – Palle Recuperate: 8 (Moore 2) – Palle Perse: 15 (Moore 4)

Arbitri: Boscolo E., Maschietto C., Del Gaudio A.