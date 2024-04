A1 QF G1 – Venezia supera nettamente Roma

UMANA REYER – OXYGEN ROMA BASKET 85-63

Parziali: 19-14; 36-25; 64-42

Umana Reyer: Logoh 2, Berkani 9, Gorini 2, Villa 9, Nicolodi 1, Pan 8, Meldere 3, Held 15, Fassina 5, Shepard 13, Kuier 18 All. Mazzon

Oxygen Roma Basket: Romeo 3, Dongue 14, Cupido 4, Natali, Bongiorno, Scarsi, Czukor 11, Sventoraite 10, Gilli 3, Kalu 18 All. Di Meglio

E’ l’Umana Reyer ad aggiudicarsi gara 1 dei quarti di finale Scudetto superando al Taliercio 85-63 Oxygen Roma Basket. Dopo un primo quarto equilibrato, le leonesse impongono la loro fisicità e profondità del roster facendo una gara in crescita in cui tutte e undici le giocatrici si sono iscritte a referto. Appuntamento lunedì 29 aprile alle ore 20.30 al PalaTiziano di Roma per gara 2, che potrà dare alle orogranata il pass per la semifinale playoff.

Rimangono fuori Makurat (rotazione straniere) e Cubaj (operata alla mano sx).

Coach Mazzon ripropone il quintetto dell’ultima gara: Villa, Held, Fassina, Kuier e Shepard.

L’inizio è contratto da ambo i lati (3-4 al 2′), Villa viene gravata di un fallo antisportivo e Kalu capitalizza i liberi del 3-6. Le orogranata faticano a trovare ritmo offensivo, Shepard smuove il tabellino, ma il gioco da quattro di Kalu porta le capitoline avanti 5-10. La reazione non si fa attendere con le padrone di casa che piazzano un break di 8-0 costringendo coach Di Meglio al minuto di sospensione. Nel finale di frazione, Kuier e Sventoraite salgono in cattedra, 19-14 al 10′.

Nel secondo quarto l’Umana cambia marcia, viaggiando ad un altro ritmo e mettendo in campo grande aggressività e pressione difensiva. Held, Kuier e Shepard sono le principali armi offensive per le lagunari che trovano il massimo vantaggio sul 34-14, ma l’Oxygen non si disunisce tornando sotto di undici lunghezze (36-25) a fine primo tempo.

Al rientro dall’intervallo lungo l’Umana domina con Kuier e Shepard mettendo sul parquet grande fisicità (50-30). Entrambe le formazioni abbassano l’intensità difensiva ed è poi Villa a regalare spettacolo al pubblico reyerino. Il parziale di 28-17 nella frazione indirizza la partita, 64-42 al 30′.

Negli ultimi dieci minuti di gioco, la Reyer mette definitivamente in ghiaccio la gara vincendo 85-63.

reyer.it