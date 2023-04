A1 QF G2 – In archivio la stagione di Crema, Virtus Bologna in semifinale

CREMA – BOLOGNA 62-75 (19-16; 12-21; 11-12; 20-26)

Dopo il successo in gara1 è la volta della seconda sfida tra Crema e Bologna in un Palacremonesi infuocato, con tutti i favori del pronostico ovviamente per la formazione ospite, ma con il pubblico cremasco pronto a dare il suo supporto alla splendida stagione della terribile matricola della Parking Graf Crema.

Ottima partenza cremasca con super D’Alie a guidare la contesa, per Bologna in attacco faticano tutte tolta la solita Ruper e la bomba dell’italoamericana di casa vale il 9-6 Crema; match teso ed equilibrato, Zandalisini con due viaggi in lunetta avvicina a meno uno le sue, ma Nori con un ottimo impatto dalla panchina trova il lay-up del 15-11 che porta Ticchi a fermare il match. Parker in uscita trova la bomba che da fiato alla Virtus, ma nel finale è un super canestro di Conte a fissare sul 19-16 il punteggio della prima frazione. Partenza buona di Bologna, Del Pero protagonista per il primo vantaggio esterno, Crema in difficoltà offensiva e difensiva e ancora Del Pero realizza da sola il +5 che obbliga Piazza a fermare nuovamente il gioco. Kaba interrompe il digiuno offensivo, ma Orsili risponde subito per il 31-25, ma Crema c’è e Meresz trova il meno 4 in un ambiente letteralmente infuocato. Nel finale è Zandalisini in contropiede a trovare il canestro che manda tutti all’intervallo sul 37-31. Pronti via ed è 5-0 Bologna con Laksa protagonista, Piazza chiama subito timeout nel momento di maggior difficoltà di Crema e Kaba trova subito canestri per accorciare sul 38-45 mentre però le mani restano abbastanza gelide da ambo le parti. Conte trova il piazzato del meno 3 che fa esplodere il pubblico di casa, ma Parker risponde immediatamente ristabilendo le distanze; Crema sbaglia due attacchi di fila e Laksa dalla media punisce per il 49-42 al 30’, col match comunque ancora aperto. Primo canestro di Conte nel quarto periodo, meno 5 Crema ma poi Parker domina nel pitturato allunga nuovamente sul 53-44; Meresz da 3 da speranza alle padrone di casa, ma è un tramortifero 5-0 firmato Parker-Orsili a placare l’entusiasmo biancoblu per il +11 Virtus. Crema che accusa il colpo, canestro che diventa minuscolo e Parker ne approfitta per dominare e comandare allungando sul +15 spezzando definitivamente il match; Parker è indemoniata, +19 Bologna a 5’ dal termine che significa partita finita. Gli ultimi minuti servono solo a sistemare il punteggio finale, con Bologna che meritatamente raggiunge le semifinali e Crema termina una stagione meravigliosa, davanti a un pubblico favoloso che rende onore e merito alle proprie giocatrici; il risultato finale recita la vittoria di Bologna per 75-62.

CREMA: D’Alie 7, Melchiori 7, Nori 4, Conte 8, Kaba 18, Capoferri, Radaelli, Caccialanza, Rizzi, Pappalardo, Dickey 9, Meresz 9

BOLOGNA: Del Pero 8, Pasa, Rupert 6, Barberis 4, Dojkic 4, Andrè 13, Zandalasini 6, Orsili 5, Parker 22, Laksa 7, Cinili

LUCA CONSOLATI