Umana Reyer: Bestagno 16, Howard 31, Pan 2, Natali 7, Anderson 19, Fagbenle 4, Meldere 2, Attura 5, Leonardi, Penna 6. All. Ticchi.

Limonta: Spreafico 2, M. Villa 13, Osazuwa 4, Caloro ne, Del Pero 12, Jablonowski 6, Spinelli 11, Allievi 6, Labanca ne, Toffali, N’Guessan 6, Nunn 9. All. Seletti.

Umana Reyer Venezia Limonta Costa Masnaga 92-69 (27-18; 51-31; 71-51)

L’Umana Reyer chiude 2-0 la serie di semifinale dei quarti playoff battendo la Limonta Costa Masnaga 92-63 e accede per il sesto anno consecutivo alle semifinali scudetto del campionato italiano.

Senza Carangelo, infortunata, nelle rotazioni delle straniere resta fuori Petronyte e partono in quintetto Attura, Anderson, Penna, Howard e Fagbenle. Dopo il 4-0 iniziale firmato da Anderfson e Fagbenle, la partita resta in equilibrio fino al 6-5 dell’1’30”, con il primo mini allungo che arriva con la tripla di Attura al 3′ (11-5). Le squadre giocano meglio in attacco che in difesa, con ritmi alti, arrivando sul 16-11 a metà quarto, quando le orogranata infilano un nuovo 7-0 per il 23-11 al 7′, poi si chiude il primo quarto sul 27-18. L’Umana Reyer fatica a tenere gli uno contro uno e Costa Masnaga riesce a tornare a un solo possesso (27-24 al 12′), ma il time out di coach Ticchi rimette le cose in carreggiata, con un 8-0 in 1’12” per il 35-24. E il break continua progressivamente: 39-24 subito dopo metà quarto, 45-26 al 18’30”, 51-31 a fine primo tempo firmato da una Howard già a quota 18.

I ritmi non calano nella ripresa, che si apre con uno 0-5 Limonta. Ma l’inerzia resta orogranata, con Anderson e sempre Howard che trascinano l’Umana Reyer sul 64-40 al 26’30”. Tutte le ragazze schierate da Ticchi riescono però a dare il loro contributo e, al termine del quarto più equilibrato, il margine è immutato: +20, 71-51. Il risultato è ormai acquisito, con ampio spazio per tutte le ragazze, che riescono a iscriversi a referto. E il divario progressivamente si allarga: 74-51 in apertura di periodo, 88-63 al 36’30”, 92-65 al 38′, quando Pan è l’ultima a segnare i primi punti personali. Poi le ospiti riescono quantomeno a limare qualcosa, chiudendo match e stagione con la sconfitta per 92-69.

Uff stampa Umana Reyer Venezia