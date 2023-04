A1 QF G2 – Venezia passa a Ragusa e va in semifinale

L’Umana Reyer si aggiudica Gara 2 dei quarti di finale vincendo 58-71 contro la Passalacqua Ragusa al PalaMinardi accedendo così alla semifinale Scudetto dei Playoff (l’ottava consecutiva). Grande partita corale da parte delle orogranata che, dopo un primo tempo in perfetta parità, cambiano marcia giocando un grande terzo periodo riuscendo a costruire un buon margine di vantaggio gestito poi nell’ultimo quarto. La squadra di coach Mazzon ora affronterà la Famila Wuber Schio (2-1 contro La Molisana Magnolia Campobasso) nella semifinale nel derby veneto.

Impatta bene la gara Ragusa che si porta sul 6-2 dopo tre minuti di gioco e costringe al time out coach Mazzon. Esce bene l’Umana dal minuto di sospensione con la tripla di Delaere. Ragusa mette in difficoltà le orogranata con la difesa a zona e segna un parziale di 7-0 per il 13-5. Contro parziale Reyer con Fassina dalla lunga distanza e Kuier per il meno tre. Le basse percentuali al tiro penalizzano l’Umana con le biancoverdi a dettare il ritmo della gara arrivando anche alla doppia cifra di vantaggio, 20-10 con 1’30” sul cronometro. Il mini break di 5-0 firmato Shepard-Yasuma chiude il primo quarto 20-15.

Anigwe apre le danze della seconda frazione e botta e risposta tra le due formazioni, le orogranata alzano l’intensità difensiva e, con Shepard e Pan, firmano il primo vantaggio della gara, 25-28 con 3’15” da giocare con Lardo che chiama time out. Continua l’inerzia a favore dell’Umana che arriva anche al +5, 25-30. Romeo smuove il punteggio per le padrone di casa dopo sei minuti di diugiuno e firma la parità con cinque punti personali interrompendo il parziale di 13-0 delle orogranata e chiudendo il primo tempo in perfetta parità, 30-30.

Rientra bene dagli spogliatoi l’Umana con un parziale di 8-0 del duo Shepard-Kuier. La Reyer prende ritmo, Ragusa fatica a segnare e Pan e compagne toccano prima il +13 con la bomba di Santucci, e poi il +15 con Kuier. Ostarello mette una pezza al 17-4 in sei minuti nel quarto da parte delle orogranata. Reazione da parte della Passalacqua per il -8 ma subito Shepard e Fassina a ristabilire un buon margine di vantaggio, 41-54 dopo trenta minuti di gioco.

Nell’ultimo quarto la Reyer controlla la gara gestendo il vantaggio accumulato fino a questo momento. Ragusa prova una reazione d’orgoglio riducendo lo svantaggio, il cronometro però è a favore delle orogranata che vincono Gara 2 58-71 accedendo alla semifinale Scudetto dei Playoff, l’ottava consecutiva.

Passalacqua Ragusa – Umana Reyer Venezia 58 – 71 (20-15, 30-30, 41-54, 58-71)



PASSALACQUA RAGUSA: Romeo* 8 (0/2, 2/5), Consolini, Di Fine 2 (1/2 da 2), Olodo, Salice NE, Mallo NE, Dotto F.* 2 (1/3, 0/2), Hampton* 14 (4/7, 2/4), Vitola* 2 (1/4 da 2), Attura 6 (1/3, 1/5), Ostarello* 10 (5/9, 0/1), Anigwe 14 (4/8 da 2)

Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 17/39 – Tiri da 3: 5/18 – Tiri Liberi: 9/11 – Rimbalzi: 37 11+26 (Ostarello 9) – Assist: 14 (Attura 4) – Palle Recuperate: 10 (Ostarello 6) – Palle Perse: 20 (Romeo 5)

UMANA REYER VENEZIA: Villa M., Delaere* 10 (2/4 da 3), Pan 2 (0/3 da 3), Meldere NE, Cubaj 8 (3/5 da 2), Madera 2 (1/1, 0/4), Yasuma* 3 (0/4, 1/2), Fassina 10 (2/4, 2/2), Santucci* 12 (2/3, 2/3), Shepard 16 (6/12 da 2), Kuier* 8 (4/5, 0/5), Nicolodi*

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 18/36 – Tiri da 3: 7/25 – Tiri Liberi: 14/16 – Rimbalzi: 36 11+25 (Shepard 11) – Assist: 18 (Santucci 5) – Palle Recuperate: 12 (Santucci 4) – Palle Perse: 16 (Kuier 4)

Arbitri: Radaelli R., Caputo M., Attard L.

