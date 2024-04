A1 QF G2 – Venezia sbanca Roma e vola in semifinale

Oxygen Roma Basket – Umana Reyer Venezia 61 – 91 (13-27, 28-55, 42-71, 61-91)



OXYGEN ROMA BASKET: Ndiaye NE, Mbaye, Romeo* 7 (1/2, 1/3), Dongue* 25 (12/14, 0/1), Cupido* 2 (1/4, 0/1), Natali 8 (1/6, 2/3), Bongiorno NE, Scarsi 1 (0/0, 0/0), Czukor 13 (2/3, 3/6), Sventoraite 4 (2/8, 0/1), Gilli*, Kalu* 1 (0/2, 0/3)

Allenatore: Di Meglio V.

Tiri da 2: 19/45 – Tiri da 3: 6/21 – Tiri Liberi: 5/9 – Rimbalzi: 32 13+19 (Sventoraite 9) – Assist: 17 (Cupido 5) – Palle Recuperate: 6 (Gilli 2) – Palle Perse: 8 (Dongue 2)

UMANA REYER VENEZIA: Logoh 2 (1/1 da 2), Berkani 13 (2/4, 3/4), Gorini, Villa* 4 (2/4, 0/1), Nicolodi 4 (1/3, 0/2), Pan 8 (1/1, 2/5), Meldere, Held* 12 (2/4, 2/6), Fassina* 13 (2/5, 3/4), Santucci NE, Shepard* 14 (7/10 da 2), Kuier* 21 (5/6, 3/4)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 23/42 – Tiri da 3: 13/28 – Tiri Liberi: 6/10 – Rimbalzi: 47 17+30 (Shepard 14) – Assist: 20 (Fassina 6) – Palle Recuperate: 7 (Berkani 3) – Palle Perse: 9 (Held 5)

Arbitri: Radaelli R., Ursi S., Chersicla A.

L’Umana Reyer vince 61-91 gara 2 dei quarti al PalaTiziano contro Oxygen Roma Basket ed è la seconda squadra (dopo Famila Wuber Schio) a staccare il pass per la semifinale Scudetto. Le leonesse giocano una grande gara corale, conducendo fin dal primo possesso. Ottima serata al tiro da tre per le lagunari (13/28 46%) che dominano anche a rimbalzo (47 vs 32).

Cinque giocatrici in doppia cifra: Awak Kuier (21 punti con l’80% al tiro e 7 rimbalzi), Jessica Shepard (doppia doppia da 14+14), Martina Fassina e Lisa Berkani 13 punti, Alexa Held 12.

Il prossimo avversario sarà la vincente della serie tra La Molisana Magnolia Campobasso – Allianz Geas Sesto San Giovanni (1-1). Gara 1 verrà giocata al Taliercio, sabato 4 maggio orario da definire.

Per le orogranata rientra tra le dodici Mariella Santucci, dopo l’infortunio al crociato che l’ha tenuta ferma da inizio stagione. Rimangono ai box Makurat (rotazione straniere) e Cubaj (infortunio alla mano sx).

Ottima partenza delle orogranata che piazzano un break di 9-0 targato Kuier-Shepard-Villa. L’Oxygen si sblocca con i canestri di Dongue, ma Shepard giganteggia sotto le plance ed è 4-13 dopo quattro minuti di gioco. Fassina si iscrive alla gara con una tripla, Roma subisce la fisicità delle lagunari che macinano punti in attacco, 13-27 a fine primo quarto.

La tripla di Czukor e l’appoggio di Sventoraite valgono il meno nove (18-27) ad inizio seconda frazione, ma Kuier è un fattore e trascina le orogranata che volano avanti di quindici lunghezze (22-37). Le padrone di casa faticano a trovare ritmo offensivo complice la pressione in difesa messa in campo dall’Umana che continua ad aumentare il gap con il tiro dalla lunga distanza (7/15 fin qui nella gara) e i tiri creati dalle seconde opportunità, 28-55 a fine primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi, la partita è più equilibrata (14-16 il parziale nella frazione). Roma trova continuità in attacco con Czukor e Dongue a fare la voce grossa. D’altro canto le orogranata rispondono colpo su colpo controllando il ritmo nel match, 42-71 al 30′.

Nell’ultimo quarto la gara è ormai messa in cassaforte dall’Umana che vince al PalaTiziano 91-61.

reyer.it