LA REYER VENEZIA E’ CAMPIONE D’ITALIA! Finisce il monopolio di Schio al termine di una serie combattuta che ha visto al formazione di Ticchi aver la meglio in una gara cinque nella quale le orogranata hanno confermato le belle prove delle precedenti gare casalinghe.



VENEZIA: Carangelo, Pan, Penna, Fagbenle, Petronyte

SCHIO: Dotto, Mestdagh, Harmon, Andrè, Gruda

CRONACA – Avvio come da copione equilibrato, con Gruda da una parte e Howard dall’altra a rispondersi colpo su colpo. Pan e Carangelo salgono in cattedra, ma sono i due punti di Petronyte a firmare il primo break sul 14-9. Schio però non molla e con due triple di Sottana resta in scia, con la prima frazione in archivio sul 18-15. Nel secondo quarto si riparte con il nono punto personale di Howard, seguito dalla replica immediata di Andrè. La Reyer spinge e sull’asse Pan-Petronyte vola al massimo vantaggio, sul 26-17. Keys ferma il parziale a sfavore, ma Howard risponde presente tenendo lontane le ospiti, sul 28-21. Nel finale salgono in cattedra Pan e Carangelo che a suon di triple scavano il solco, firmando la fuga della Reyer sul 38-23 dopo due quarti. Dopo la pausa lunga sono Fagbenle e Carangelo a firmare il più diciassette, con la formazione di Ticchi in pieno controllo. Andrè e Cinili provano a limitare i danni (49-35), ma la Reyer è un rullo compressore e con Pan, Howard e Fagbenle risponde colpo su colpo per il 56-37. L’ultimo acuto è di Sottana, con il terzo periodo in archivio 56-39. Nell’ultima frazione il Famila prova a ricucire, con Sottana e Gruda che trascinano le compagne fino al meno dodici, sul 58-46. Pan e Fagbenle ridanno ossigeno alle locali, con la Reyer che a cinque dal termine conduce 63-48. Penna colpisce da tre punti, con un canestro che sa tanto di titoli di coda. Il finale serve solo a definire il punteggio: Venezia s’impone 72 58 ed è campione d’Italia.

MVP BASKETINSIDE.COM: Howard

Venezia vs Schio 72 58

Parziali: 18-15; 38-23; 56-39

Umana Reyer: Bestagno 3, Carangelo 15, Howard 18, Pan 15, Natali, Petronyte 5, Fagbenle 11, Meldere, Attura, Penna 5. All. Ticchi.

Famila: Keys 4, Mestdagh 16, Cinili 5, Gruda 8, De Pretto ne, Andrè 10, Dotto 2, Trimboli ne, Harmon 2, Sottana 11. All. Vincent.