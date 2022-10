A1 – Questa sera sul canale Twitch Italbasket Venezia-Campobasso

By

Seconda giornata per il campionato di A1 femminile. Dopo l’opening day al PalaCus di Cagliari il massimo campionato femminile torna in campo per il turno infrasettimanale con 6 partite tutte da seguire (solo San Giovanni Valdarno contro Sassari si giocherà il prossimo 18 ottobre).

Fra le sfide odierne, Umana Reyer Venezia contro La Molisana Magnolia Campobasso, che sarà trasmessa sul canale https://www.twitch.tv/italbasketofficial, oltre che in chiaro su LBFTV.it e su MS Channel, canale 814 di Sky. Palla a due al Palasport Taliercio alle ore 19.30.

Questo il programma della seconda giornata

5 ottobre

Ore 19:30 Umana Reyer Venezia- La Molisana Magnolia Campobasso

Ore 20:00 Famila Wuber Schio-Allianz Geas Sesto San Giovanni

Ore 20:30 RMB Brixia Basket-Passalacqua Ragusa

Ore 20:30 Akronos Tech Moncalieri-E-Work Faenza

Ore 20:30 Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca-Parking Graf Crema

Ore 20:30 Virtus Segafredo Bologna-Fila San Martino di Lupari

18 ottobre

Ore 18:00 Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno-Banco di Sardegna Dinamo Sassari

Fip.it