A1 – Ragusa al via, ecco roster e numeri di maglia

In moto la macchina organizzativa che porterà la Virtus Eirene Ragusa a iniziare ufficialmente la stagione 2020/2021. Dirigenti, staff tecnico e staff medico, ognuno per le proprie competenze, stanno lavorando già da diversi giorni in modo che tutto sia pronto e si possa iniziare al meglio. A disposizione di coach Gianni Recupido, in un primo momento, sarà il gruppo delle italiane Senior più Awak Kuier e delle giovanissime: oltre a Francesca Bucchieri e Melaine Olodo che come già annunciato in precedenza faranno parte stabilmente della prima squadra, anche Sharon Baglieri (2000), Giulia Trovato (2003), Ludovica Tumeo (2005), Ludovica Sammartino (2005), Claudia Chessari (2005), Giorgia Gazzè (2005). Giocatrici e staff, nella giornata di martedì prossimo 18 agosto, si sottoporranno ad esame sierologico e tampone grazie alla convenzione sottoscritta alcuni mesi fa con l’Asp e, non appena sarà comunicato l’esito, si procederà alla visita medica agonistica, alla visita ortopedica e visite osteopatiche di cui si occuperà lo staff medico della società biancoverde. Ultimate le visite si procederà ai test fisico-atletici a cura di Paolo Modica e Lia Valerio e poi, intorno alla fine della prossima settimana, si comincerà con i primi lavori col pallone. Sono in via di definizione, inoltre gli incontri precampionato, tenendo anche conto della Supercoppa che costituirà, a tutti gli effetti, un interessante e prestigioso torneo di inizio stagione.

Intanto sono stati definiti i numeri di maglia della nuova formazione: #3 Nicole Romeo, #4 Chiara Consolini, #7 Martina Kacerik, #8 Marzia Tagliamento, #9 Melaine Olodo, #10 Francesca Bucchieri, #12 Valeria Trucco, #15 Tyuanna Marshall, #20 Isabelle Harrison, #21 Giuditta Nicolodi, #22 Mariella Santucci, #34 Awak Kuier.

Nei prossimi giorni, infine, sarà comunicato alla stampa il giorno e l’orario in cui, come ogni anno ad inizio stagione, atlete e staff saranno a disposizione delle testate giornalistiche per interviste e foto di rito.

Michele Farinaccio, Ufficio stampa Passalacqua Ragusa