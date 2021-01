A1 – Ragusa corsara a Vigarano

Chiude il ciclo di partite prima della pausa della nazionale con una vittoria la Passalacqua Ragusa, che sul parquet di Vigarano fa tutto quello che serve per avere ragione delle avversarie e per conquistare i due punti in palio. Senza Marshall, a referto solo per onor di firma a causa di un fastidio al ginocchio la squadra di coach Recupido va subito in controllo mettendo a segno 27 punti nel primo quarto di gioco, senza mai rischiare più di tanto, e portando alla fine cinque giocatrici in doppia cifra, con il punteggio finale assestato sul 57-79. “Marshall non è stata utilizzata in via precauzionale – commenta coach Gianni Recupido – per questo problemino al ginocchio che non le ha permesso di allenarsi al meglio, per quanto riguarda la partita è stata indirizzata subito bene, abbiamo provato delle cose che non facciamo spesso, poi l’attenzione e l’intensità è calata man mano e io vorrei sempre che questo non accadesse e infatti abbiamo un po’ sofferto a rimbalzo ma la partita non è stata mai in discussione. Adesso un po’ di riposo, anche se ci saranno le ragazze impegnate con le nazionali, e gli allenamenti riprenderanno giorno 9 in vista del match con Broni di giorno 14 febbraio”.

Michele Farinaccio, Ufficio stampa Passalacqua Ragusa