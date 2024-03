A1 – Ragusa infila la quinta vittoria, Brescia battuta

Quinta vittoria consecutiva per Ragusa che batte anche Brescia in casa e incamera due punti importanti alla vigilia di un trittico di partite dall’alto coefficiente di difficoltà (San Martino e Schio in trasferta, Venezia in casa). Contro Brescia le padrone di casa iniziano con grande energia e determinazione. Coach Lardo schiera Jakubcova in quintetto ma la squadra di casa trova grande verve con Spreafico a segno subito con cinque punti, poi è Chidom ad appoggiare a canestro per 11-4 a metà tempo. Dopo i primi cambi Pastrello con la solita energia e due triple di seguito e Juskaite a chiudere il quarto con il canestro in contropiede a fil di sirena per il 26-8. Secondo quarto sulla falsa riga del primo, Milazzo e Thomas realizzano dalla media, Spreafico trova la terza tripla, dall’altra parte è Louka a dare qualche pensiero a Chidom che chiude il secondo parziale 47-29. Nel terzo quarto Ragusa trova i primi punti solo dopo 2 minuti con la tripla di Juskaite, Brescia rosicchia con Louka, le padrone di casa perdono qualche pallone di troppo e Garrik diventa un rebus, si chiude con Pastrello a fil di sirena per il 64-53. Nel quarto periodo la formazione di casa amministra il vantaggio e respinge ogni tentativo della formazione ospite di rientrare. “Molto soddisfatti di questa quinta vittoria – ha commentato coach Lino Lardo – ovviamente complimenti a Brescia che ci ha creduto sempre fino alla fine, ma anche questa volta non posso non fare un plauso alle mie ragazze che mettono sempre grande grinta e determinazione in campo. Abbiamo davanti a noi tre partite molto difficili e importanti che ci diranno tanto rispetto a quello che potremo ottenere da qui al termine della stagione”.

Passalacqua Ragusa – RMB Brixia Basket 83 – 68 (26-8, 47-29, 64-53, 83-68)

PASSALACQUA RAGUSA: Thomas* 9 (3/5, 1/3), Spreafico* 14 (1/4, 4/7), Di Fine, Milazzo 13 (5/5 da 2), Jakubcova* 13 (2/4, 3/5), Pastrello 10 (2/4, 2/3), Juskaite* 11 (4/6, 1/3), Miccoli 5 (1/1, 0/1), Chidom* 8 (4/9 da 2), Nikolic. Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 22/40 – Tiri da 3: 11/22 – Tiri Liberi: 6/7 – Rimbalzi: 41 10+31 (Juskaite 9) – Assist: 21 (Thomas 5) – Palle Recuperate: 6 (Chidom 3) – Palle Perse: 17 (Milazzo 3)

RMB BRIXIA BASKET: Bordiga NE, Landi 4 (1/4, 0/2), Zanardi* 9 (3/6, 1/4), Tomasoni R. 2 (1/2 da 2), Pinardi 3 (1/3 da 3), Louka* 15 (5/12, 1/1), Boothe 11 (4/7, 1/1), Garrick* 11 (1/6, 3/6), Skoric* 2 (1/2 da 2), Tassinari* 11 (1/3, 3/7). Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 17/42 – Tiri da 3: 10/24 – Tiri Liberi: 4/7 – Rimbalzi: 30 10+20 (Boothe 9) – Assist: 20 (Zanardi 6) – Palle Recuperate: 8 (Zanardi 3) – Palle Perse: 13 (Boothe 4)

Michele Farinaccio, Ufficio stampa Passalacqua Ragusa