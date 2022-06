A1 – Ragusa, nota sulle condizioni di Martina Spinelli

A seguito dell’infortunio riportato in nazionale, la giocatrice della Passalacqua Ragusa, Martina Spinelli è stata visitata dal prof. Rodolfo Rocchi. La diagnosi non risulta essere grave come inizialmente temuto. L’atleta ha infatti subito un forte trauma al ginocchio che non ha però interessato il crociato che è risultato intatto e stabile. Martina si sottoporrà dunque a terapia nelle prossime settimane e sarà regolarmente presente al raduno di iniziò stagione, previsto per la fine di agosto.

Michele Farinaccio, Ufficio stampa Passalacqua Ragusa