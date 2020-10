A1 – Ragusa, otto positivi tra squadra e staff al Covid-19

Sono stati completati tutti i tamponi che hanno evidenziato otto positività tra squadra e staff. Tutti sono comunque in buone condizioni, anche coloro che inizialmente avevano avuto qualche linea di febbre. Da lunedì riprenderanno ad allenarsi le giocatrici che sono negative, mentre per potere riavere a disposizione i positivi si dovrà attendere il doppio tampone negativo. La società e lo staff medico è costantemente in contatto con tutti gli elementi che sono in quarantena ed a loro rivolge i migliori auguri.

Michele Farinaccio, Ufficio stampa Passalacqua Ragusa