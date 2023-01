A1 – Ragusa passa a San Giovanni Valdarno a suon di triple

Si spegne nel finale il sogno della Bruschi di fare l’impresa. La formazione di coach Matassini sfoggia carattere e dopo esser precipitata fino al meno venti, risale la china con un quarto periodo da applausi arrivando a spaventare la ben più quotata Ragusa. Ottimo il debutto di Krivacevic, che nei 19′ a referto realizza 8 punti e 8 rimbalzi.

SGV: Koizar, Garrick, Tassinari, Paulsson Glantz, Bove

RAGUSA: Romeo, Attura, Consolini, Vitola, Anigwe

Cronaca – Entrambe le squadre si presentano con assenze. Dotto e Hampton per coach Lardo, Lucia Missanelli a referto solo per onor di firma lato Matassini. Il botta e risposta Tassinari-Vitola apre la contesa di gioco tra le due compagini. Romeo e Attura scavano il primo solco con tre triple (2-11), mentre Bove con il piazzato prova a tenere in scia la Bruschi. Anigwe continua a pungere sotto canestro (6-15), con coach Matassini che fa debuttare dopo sette minuti la new entry Krivacevic che subito si sblocca dalla linea della carità per il meno sette. Schwienbacher da una parte e Attura dall’altra sanciscono il 10-17 al decimo. Nel secondo periodo Attura prova subito ad allungare, ma Bove da sotto insacca un bel canestro per il 14-20. Si sblocca anche Garrick (17-22), ma Ostarello e Vitola replicano per le rime e sul nuovo meno nove arriva il timeout di Matassini. Krivacevic riavvicina la Bruschi (21-26), ma Romeo con due tiri da tre ridà ossigeno nuovamente a Ragusa per il 23-32 a 1’40’’ dall’intervallo. Tassinari e una canestro notevole di Schwienbacher riducono il margine ma la Bruschi compie la frittata e negli ultimi trenta secondi prima prende la tripla di Attura, poi sbagliando la rimessa permette a Romeo recupero, canestro e libero supplementare che vale il 27-38 dopo venti minuti. Il terzo periodo si apre con due canestri di Anigwe da sotto e le triple di Romeo e Attura che lanciano le siciliane sul 31-48. Matassini prova col timeout, ma Ragusa non sbaglia mai e con Consolini tocca il più ventuno, sul 31-52. Schwienbacher e Paulsson Glantz risvegliano San Giovanni Valdarno (42-57), con il terzo quarto che si chiude 44-59. Gli ultimi dieci minuti si aprono con il 2+1 di Garrick, mentre inizia a salire il nervosismo con diversi contatti su entrambe le metà di campo che accendono l’incontro. Ragusa subisce anche un tecnico alla panchina che permette ancora a Garrick di fare meno undici. L’australiana prova a prendersi la squadra sulle spalle, realizzando poco dopo due canestri in fila per il 52-59. Vitola ferma il digiuno ragusano dopo sei minuti, ma Tassinari tiene vive le speranze con il 54-61. Paulsson Glantz fa meno cinque nella bolgia del PalaGalli, con Lardo obbligato a chiamare minuto di sospensione. Vitola e Attura in lunetta riallontanano le compagne (56-65), mentre un discutibile fallo in attacco e relativo canestro annullato a Garrick spengono di fatto gli ultimi assalti. Ragusa dalla linea della carità archivia i conti: finisce 56-69.

Le parole di coach Alberto Matassini: “Venivamo da dieci giorni complessi dove a causa di un virus influenzale abbiamo avuto problemi ad allenarci e ha messo fuori dai giochi Missanelli per la partita. Peccato per gli ultimi dieci secondi del secondo quarto e per il parziale subito nel terzo quarto. Il 2/17 da tre ci ha penalizzato, ma è molto più importante la reazione dell’ultimo quarto rispetto ai dati precedenti. Da li ripartiamo, con una Krivacevic in più, che oggi ha giocato senza allenamenti con la squadra e che ora inseriremo nel nostro sistema”.

Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno – Passalacqua Ragusa 56 – 69 (10-17, 27-38, 44-59, 56-69)



BRUSCHI GALLI BK SAN GIOVANNI VALDARNO: Schwienbacher 7 (2/2, 1/4), Koizar* 8 (3/5, 0/1), Tassinari* 8 (3/7, 0/2), Lazzaro, Paulsson* 4 (2/4, 0/2), Krivacevic 8 (3/8 da 2), Milani 2 (1/5 da 2), Missanelli NE, Bove* 4 (2/6, 0/3), Garrick* 15 (4/9, 1/4)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 20/46 – Tiri da 3: 2/17 – Tiri Liberi: 10/11 – Rimbalzi: 38 8+30 (Krivacevic 8) – Assist: 6 (Garrick 3) – Palle Recuperate: 5 (Schwienbacher 2) – Palle Perse: 9 (Garrick 3)

PASSALACQUA RAGUSA: Mall o, Romeo* 18 (1/4, 5/12), Consolini* 2 (1/4, 0/5), Olodo, Salice, Hampton NE, Vitola* 11 (4/8 da 2), Attura* 23 (3/7, 4/8), Ostarello 6 (3/5 da 2), Anigwe* 9 (3/7 da 2)

Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 15/35 – Tiri da 3: 9/25 – Tiri Liberi: 12/14 – Rimbalzi: 38 6+32 (Romeo 9) – Assist: 4 (Romeo 2) – Palle Recuperate: 2 (Romeo 1) – Palle Perse: 10 (Anigwe 4)

Uff.Stampa Polisportiva Galli