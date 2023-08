A1 – Ragusa, presentata la nuova squadra ai tifosi

La suggestiva location del Bam di Ragusa, che sarà uno degli sponsor della prossima stagione, ha fatto da cornice alla presentazione della nuova Passalacqua Ragusa, edizione 2023/2024. Progetti e obiettivi sono stati illustrati dal presidente Davide Passalacqua, accompagnato da coach Lino Lardo e dall’assistant coach Massimo Romano, che hanno parlato insieme al vicesindaco di Ragusa, Gianni Giuffrida e all’assessore allo Sport Simone Di Grandi. Presente anche il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, legato da una amicizia di vecchia data con la famiglia Passalacqua, la cui sede principale dell’azienda ricade tra l’altro proprio in territorio santacrocese. Oltre alla dirigenza al completo, allo staff tecnico e allo staff medico, presente l’intera squadra, ad eccezione di Laura Spreafico, il cui arrivo è in programma nella giornata odierna, Oderah Chidom che arriverà a Ragusa martedì prossimo e Matea Nikolic rimasta a casa per una lieve indisposizione. “Vogliamo riportare l’entusiasmo che c’è stato per tanti anni e le tante persone che ci sono qui stasera sono già certamente un buon punto di partenza – ha detto Davide Passalacqua – dal punto di vista sportivo abbiamo rinnovato largamente la squadra, l’obiettivo è quello di giocarcela con tutti. Ce la metteremo tutta e faremo tutto quello che possiamo”. Coach Lardo ha aggiunto di essere contento dell’impegno di una società “professionalizzata in tutte le sue componenti: dietro chi fa l’ultimo canestro, che è solo l’ultimo passo, ci sono tutta una serie di persone e di professionalità che lavorano e che si spendono al meglio. E non posso che ringraziare tutte queste figure, a partire dal mio staff tecnico, passando per lo staff medico, fino ovviamente alle figure della società. Abbiamo scelto giocatrici che hanno doti umane importanti, questo è un aspetto fondamentale”.

Michele Farinaccio, Ufficio stampa Passalacqua Ragusa