A1 – Ragusa, rinviata la partita con San Martino di Lupari. Nel fine settimana arriva Harrison

Permanendo le positività delle giocatrici, abbiamo chiesto alla società Lupebasket di rinviare la partita di domenica prossima e anche la società veneta ha accettato la nostra richiesta. Ringraziamo dunque anche San Martino di Lupari: è la conferma che le squadre della Serie A1 di basket femminile, guardano prima a valori come la sportività e la solidarietà, che al mero risultato sul campo. Sia le giocatrici che lo staff, continuano ad essere positivi ma in buone condizioni e continuano ad essere monitorati dal nostro staff medico. Intanto, una buona notizia per i tifosi biancoverdi: nel fine settimana è atteso l’arrivo di Isabelle Harrison dagli Stati Uniti. La speranza è che presto la squadra possa finalmente allenarsi al completo.

Michele Farinaccio, Ufficio stampa Passalacqua Ragusa