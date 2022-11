A1 – Ragusa sempre più in crisi, anche Sassari passa al PalaMinardi

Vittoria delle ragazze di coach Antonello Restivo che si impongono 75-78 sulla Passalacqua Ragusa condotta dal trio Makurat, Thomas e Holmes

Le Dinamo Women proseguono il cammino in regular season della massima serie conquistando due punti importanti al PalaMinardi: nel big match con Ragusa coach Antonello Restivo trova protagoniste diverse nel corso di una sfida di grande equilibrio. Anna Makurat domina i primi 20’, nel terzo quarto le padrone di casa fanno la voce grossa con un break di 15-7 che sembra indirizzare la sfida in favore delle siciliane ma la reazione delle biancoblu non si fa attendere e sono Sam Thomas e Joyner Holmes a condurre le Women. Nel finale tiratissimo i liberi di Holmes e Carangelo sono decisivi nella vittoria della Dinamo che si porta a quota 12 punti in classifica.

DERBY ISOLANO

Dinamo Women attese a Ragusa per il big match dell’ottava giornata di regular season: la formazione di casa scende in campo dopo il cambio di guida tecnica, a caccia di stabilità con la volontà di confermare le ambizioni playoff. Le ragazze di Antonello Restivo invece arrivano dalla sfida di coppa in settimana e l’obiettivo di restare nella parte alta della classifica dopo la vittoria all’overtime di domenica scorsa con Faenza.

MAKURAT DOMINA I PRIMI 20’

Sam Thomas apre le danze, Vitola risponde con i primi punti delle padrone di casa che poi mettono la testa avanti con Dotto. Anna Makurat si iscrive a referto impattando immediatamente sul match (per lei 12 punti nei primi 10’). Primo quarto di assoluto equilibrio sul parquet del Pala Minardi: 2+1 di Romeo, la coppia Holmes-Makurat a scrivere la parità. Le Women provano a scappare con la tripla di Thomas (2/3 dall’arco) sul 13-16 ma le siciliane non ci stanno e si riportano a contatto con Ostarello. Nell’ultimo giro di cronometro, sul 20 pari inchiodato da Romeo, è la giocata di Thomas a chiudere il vantaggio sassarese (22-24 con 7/7 da due per le Women). Il secondo quarto si apre ancora in parità, digiuno offensivo di oltre 2’ per entrambe le squadre sbloccato da Debora Carangelo: la giocatrice di Maddaloni conduce le sue compagne e firma per due volte l’allungo biancoblu. Il primo tempo si chiude ancora in una danza punto a punto: Nicole Romeo -top scorer tra le siciliane con 9 punti- fa 1/ 2 a cronometro fermo ma l’appoggio vincente di Holmes (4 rimbalzi, 4 assist) manda le squadre negli spogliatoi sul 33-35.

RAGUSA RIENTRA CON IL COLTELLO TRA I DENTI

Il secondo tempo si apre nel segno della Passalacqua che piazza prima un parziale di 6-0 con Dotto e Hampton poi allunga fino al 15-7 con Vitola on fire. Sul 48-42, massimo vantaggio per le padrone di casa, coach Restivo chiama timeout: la reazione delle sarde non si fa attendere. Controbreak clamoroso delle Women che si affidano a una Thomas in grande spolvero (16 punti con 6/9 dal campo in 22’) e Carangelo: 7-0 biancoblu per il controsorpasso 48-49 e minuto per Ragusa. Gli ultimi 3’ della terza frazione riprendono la danza punto a punto: canestro and one di Ostarello, botta e risposta tra Ciavarella e Ostarello dall’arco. La tripla di Consolini chiude al 30’ sul 56-53.

NEL SEGNO DI HOLMES

È Joyner Holmes a dominare l’avvio dell’ultima frazione aprendo con 5 punti di fila, Consolini e Anigwe conducono Ragusa ma il fallo antisportivo sanzionato a Ostarello manda Makurat in lunetta (ormai a quota 20 punti) e concede un extra possesso al Banco che punisce con la tripla di Holmes. Il centro americano e Ciavarella allungano, Consolini e Vitola tengono viva Ragusa. Canestro and one di Holmes, Ciavarella firma il +5 a cronometro fermo (67-72). Hampton e Vitola tengono la Passalacqua a contatto: la bomba di Romeo sigla l’allungo siciliano a 1’33” dalla fine. Holmes attacca il ferro sfruttando fisicità e tecnica: quando inizia l’ultimo giro di cronometro Dinamo Women avanti di una lunghezza (75-76). Ragusa non trova il fondo della retina, a 13’’ dalla fine Holmes monetizza il quinto fallo di Consolini per il 75-77, la Passalacqua non trova il canestro e i liberi di Carangelo mettono il sigillo sulla vittoria delle Women che conquistano il match (75-78).

Ragusa – Dinamo Women 75-78

Parziali: 22-24; 11-11; 23-18;

Progressivi: 22-24; 33-35; 56-53; 75-78.

Dinamo Women. Toffolo, Mazza, Carangelo 9, Makurat 20 pt (5/7 da due, 5 as), Holmes 22 (8 rb), Ciavarella 6, Thomas 19 (7/11), Gustavsson 2, Fara, Arioli. All. Antonello Restivo

Passalacqua Ragusa. Mallo, Romeo 14, Consolini 7, Di Fine, Olodo, Salice, Dotto 5, Hampton 12, Vitola 16 pt + 10 rb, Attura, Ostarello 10, Anigwe 11 + 10 rb. All. G. Caboni

Sassari, 13 novembre 2022

