A1 – Ragusa si sblocca e batte Sassari

La Dinamo spreca un’occasione e cede nel finale a Ragusa con la squadra di Lino Lardo che vince 71-65, grazie al break decisivo di Juskaite. Le Women danno sempre la sensazione di poter scappare ma nel momento chiave mancano i canestri di Joens e Hollingsheed (3/16 dal campo in due). Carangelo lotta sempre come un leone ed è l’ultima a mollare, Restivo trova la miglior Kaczmarczik della stagione ma non basta, Sassari rimane con 2 punti e volerà direttamente a Madrid dove mercoledì l’attenda il game four di Eurocup.

RAGUSA – DINAMO 71-65 (18-16 / 37-35 / 51-51)

STATISTICHE E TABELLINI DEL MATCH

MATCH EQUILIBRATO

Primo quarto con le Women che riescono a mantenere incollate a Ragusa nonostante le bassissime percentuali dal campo e il 9-0 subito dopo il 4-0 iniziale. Il Banco lotta in difesa e a rimbalzo, soffre Chidom (8 punti con 4/5 da due) sotto le plance ma con 3/18 al tiro è sotto solo 18-16, riuscendo a fare il massimo senza mai fare canestro.

BATTAGLIA, DINAMO VIVA A RIMBALZO

Milazzo è la protagonista di Ragusa ad inizio quarto, la playmaker di casa tiene a galla le siciliane con Restivo che trova ossigeno dalla panchina con Crudo, Togliani e Toffolo. Kaczmarczik è la migliore in campo e non sbaglia un colpo, Sassari rimane sempre a contatto (25-23) nonostante i 5 falli a 0 e il bonus speso dopo 3 minuti. La Dinamo dà quasi l’impressione di poter scappare, Carangelo mette un siluro fondamentale, Thomas tiene per la Passalacqua, quando le Women arrivano a +5 sul 28-33 si scatena Juskaite che ribalta l’inerzia del match. La squadra di Restivo tiene grazie ai 10 rimbalzi offensivi nonostante il 30% dal campo contro il 48%.

SI LOTTA PER VINCERE

Sassari gioca meglio, rimane sempre in vantaggio ma non riesce mai a staccarsi e prendere un break importante. Ragusa trova una grande Pastrello nel 3° quarto con Milazzo che rimane fondamentale in cabina di regia. Carangelo ingaggia un bellissimo duello, il Banco continua a tirare male (16/51 dal campo), Kaczmarczik a parte che gioca la sua miglior partita della stagione. 11 punti con 11 rimbalzi per Ivana Raca.

JUSKAITE DECISIVA

Ad inizio ultimo quarto le due squadre cercando di prendere un mini-vantaggio che può essere decisivo, Crudo ha grande impatto dalla panchina, mentre Carangelo e Kazmarczik sono determinante a tenere Sassari in rotta di galleggiamento. Spreafico è uno spauracchio nel tiro da 3 punti, Milazzo è la chiave per Ragusa nella gestione del ritmo. Lardo va box-and-one su Carangelo, Juskaite è la super protagonista nel momento chiave, la lituana è immarcabile e produce il break che Ragusa si porta dietro nel finale. Togliani pareggia ma Sassari continua a tirare male, Milazzo segna un jumper chiave, a 1’ dalla fine Carangelo, dopo un tecnico per flopping, realizza la bomba della speranza (68-65). La Dinamo recupera palla, il capitano delle Women sbaglia la tripla del pareggio, Juskaite (21 punti con 7/13 dal campo e 6 rimbalzi) mette i due liberi che chiudono il confronto, Ragusa si sblocca e vince la prima stagione, per il Banco la sensazione di aver lasciato un’occasione.

Sassari, 29 ottobre 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna