A1 – Ragusa “vendica” l’andata, Geas battuto

Buona vittoria della Passalacqua Ragusa che alla vigilia della Final Eight di Coppa Italia batte Geas conquistando altri due punti in classifica ma soprattutto mettendo in campo una prestazione che lascia ben sperare per il futuro soprattutto per l’approccio difensivo che poi ha fatto la differenza nel corso dei 40 minuti di gioco. Harrison e compagne pareggiano i conti con la squadra di coach Cinzia Zanotti che era stata capace di battere le ragusane nella gara di andata seppur soltanto di una lunghezza. Ben diverso il punteggio al Palaminardi dove le biancoverdi si sono imposte di 65-52 portando Romeo, Harrison e Santucci in doppia cifra ma soprattutto, come detto, con una prestazione globale di tutto il collettivo a livello difensivo. “Geas ha tanto talento offensivo – commenta coach Gianni Recupido – e noi spesso soffriamo questa cosa. Nei primi 5 minuti abbiamo preso 15 punti e non ero affatto contento, poi le cose si sono sistemate grazie alla difesa e con un grande lavoro difensivo da parte di tutte. Tenere Geas a 52 è una grande impresa, è la seconda volta che facciamo questo perché anche a San Martino di Lupari abbiamo fatto bene. Adesso si va per la Coppa Italia dove incontreremo Empoli che è stata una squadra che ci ha messo in difficoltà e quindi dobbiamo stare attenti. Le nostre energie e i nostri pensieri sono tutti per la squadra toscana. L’infortunio di Tagliamento? Sono dispiaciutissimo. Fortunatamente abbiamo avuto negli anni pochi infortuni, come questo, quello di Kacerik o come quello di Lia Valerio in Portogallo. Sono scontri di gioco su cui non possiamo farci niente. Mi dispiace tantissimo perché Marzia stava facendo bene e stava facendo sforzi incredibili per giocare secondo le mie richieste. Stavamo facendo un bel percorso. Le auguro che si rimetta il prima possibile”.

Passalacqua Ragusa – Allianz Geas Sesto San Giovanni 65 – 52 (19-19, 34-25, 54-43, 65-52)

PASSALACQUA RAGUSA: Romeo* 14 (1/1, 4/8), Consolini 8 (2/4, 1/3), Chessari NE, Baglieri NE, Kacerik NE, Bucchieri, Trucco, Marshall* 9 (3/6, 1/4), Harrison* 14 (6/10, 0/2), Nicolodi* 6 (3/5 da 2), Santucci* 10 (1/5, 1/4), Kuier 4 (2/7 da 2)

Allenatore: Recupido G.

Tiri da 2: 18/38 – Tiri da 3: 7/23 – Tiri Liberi: 8/15 – Rimbalzi: 35 7+28 (Marshall 9) – Assist: 18 (Romeo 6) – Palle Recuperate: 7 (Romeo 2) – Palle Perse: 8 (Santucci 4)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Arturi* 6 (0/1, 2/2), Dotto, Ronchi NE, Verona* 16 (4/9, 2/4), Crudo NE, Oroszova* 7 (2/7, 1/4), Merisio NE, Graves* 18 (8/13, 0/3), Panzera* 5 (1/3, 1/5), Gilli, Ercoli

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 15/40 – Tiri da 3: 6/21 – Tiri Liberi: 4/4 – Rimbalzi: 46 12+34 (Oroszova 12) – Assist: 8 (Verona 4) – Palle Recuperate: 4 (Verona 3) – Palle Perse: 17 (Dotto 3)

Arbitri: Ferretti F., Mottola C., Capurro M.