A1 – Reyer decimata, salta l’amichevole contro Schio

L’Umana Reyer comunica che è stata annullata l’amichevole in programma a Ponzano domenica 11 settembre contro le campionesse d’Italia della Famila Schio.

In occasione dell’amichevole contro la Virtus Bologna a Rovigo si sono infortunate Martina Fassina, caviglia sinistra, e Lisa Andreanelli, caviglia destra, entrambe saranno valutate nei prossimi giorni. Inoltre Matilde Villa è stata tenuta precauzionalmente a riposo mentre hanno disputato la prima partita in orogranata Mariella Santucci, dopo aver saltato precauzionalmente lo scrimmage con Brescia, e Jessica Shepard, ottimo esordio per lei. Francesca Pan, invece, sta continuando il suo percorso riabilitativo per il rientro sul parquet.

Inoltre, Sara Madera sarà impegnata dall’11 al 17 settembre alla FIBA 3×3 Nations League Final con la Nazionale Italiana.

La nuova ala forte orogranata Awak Kuier, dopo la stagione in WNBA con Dallas, è attesa a Venezia mercoledì 14 settembre mentre Yasuma Shiori e Antonia Delaere rappresenteranno il Giappone e il Belgio alla FIBA Women’s Basketball World Cup.

Nella partita di ieri a Rovigo contro la Virtus Bologna, l’Umana Reyer ha schierato diverse giovanissime come le nazionali under 16 Emma Zuccon e Anita Franchin e le nazionali under 15 Rosa Versuro ed Emma D’Este.

Reyer.it