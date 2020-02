A1 – Rinviata a data da destinarsi la sfida tra Schio e Palermo

La partita tra Famila Wuber Schio e Palermo è sospesa e rimandata a data da destinarsi. In base alle direttive giunte poche ore fa che vedono sospesi tutti gli eventi sportivi di tutte le categorie in Veneto e Lombardia a causa del Coronavirus. Confermiamo dunque che la gara che avrebbe dovuto disputarsi oggi (domenica 23 febbraio) alle 18.00 al PalaRomare NON si giocherà.

Rimaniamo in attesa di aggiornamenti per quanto riguarda la partita in programma per mercoledì 26 febbraio contro Sopron, valida per l’ultimo turno di Eurolega.

–

Uff stampa Famila Schio