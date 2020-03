A1 – Rinviata Broni-Vigarano, ecco il nuovo calendario della Della Fiore

La partita Della Fiore Broni – Meccanica Nova Vigarano, valida per la 23ª giornata della serie A1 femminile, in programma domenica 8 marzo al PalaBrera è stata rinviata a sabato 11 aprile, con palla a due alle ore 20.30.

È stato comunicato anche il calendario dei recuperi delle sfide saltate causa l’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Use Scotti Rosa Empoli – Della Fiore Broni, della 20ª giornata, sarà giocata mercoledì 11 marzo alle ore 20.30; mentre Della Fiore Broni – Allianz Geas Sesto San Giovanni, della 21ª giornata, sarà disputata sabato 21 marzo alle ore 20.30. Rimangono in calendario come da programma prestabilito gli altri match:

mercoledì 25 marzo Sicily by Car Palermo – Della Fiore Broni (ore 20.30)

domenica 29 marzo Della Fiore Broni – Fila San Martino di Lupari (ore 19.30)

mercoledì 8 aprile Passalacqua Ragusa – Della Fiore Broni (ore 20.30)

Ricordiamo che in base al Decreto ministeriale, le partite fino a venerdì 3 aprile compreso si giocano in tutta Italia a porte chiuse. Sarà possibile seguire in chiaro per tutti la diretta streaming su lbftv.it

Uff Stampa PF Broni 93