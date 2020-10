A1 – Rinviata la gara tra Broni e Ragusa

La partita PF Broni 93 – Passalacqua Ragusa, valida per la 6ª giornata di Techfind serie A1, in programma domenica 1° novembre alle ore 18 al PalaBrera è stata rinviata a data da destinarsi, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Nei giorni scorsi, nelle file della formazione siciliana, ci sono stati dei casi di positività sia tra le giocatrici che lo staff, quindi si è deciso di non disputare il match.

Le parole di coach Alessandro Fontana:

“Il rinvio era necessario – spiega il coach – oltre, ovviamente, alla problematica sanitaria, che è fondamentale e alla base della decisione, c’è anche una responsabilità sportiva, perché Ragusa si sarebbe presentata con sei giocatrici contate. Onestamente è una situazione che non mi sarebbe piaciuta. Meno male quindi che è arrivato il rinvio. Ci alleneremo comunque fino a sabato, avremo la domenica di riposo, poi riprenderemo lunedì, essendo la trasferta di Campobasso anticipata al sabato, quindi dovremo partire venerdì. C’è tempo per prepararci e gestire i carichi, visto che non giochiamo questa domenica. Indubbiamente non è una trasferta semplice per la distanza e per l’avversaria. Campobasso è stata costruita potenzialmente per rimanere nei piani alti della classifica. In questo momento ha dei problemi fisici che stanno alterando il suo reale valore. In casa ha dimostrato di essere quadrata, tosta, con fisicità ed individualità importanti. Dunque è una sfida molto impegnativa, bisognerà arrivarci nelle migliori condizioni psico – fisiche possibili”.

Uff stampa PF Broni 93