A1 – Rinviate anche le due partite previste in Sicilia

Su richiesta della Lega Basket Femminile, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro, le partite Passalacqua Ragusa vs Fila San Martino e Sicily By Car Palermo vs Virtus Segafredo Bologna sono state rinviate a data da destinarsi.

In seguito al nuovo decreto emanato nella notte dal Governo Italiano, che prevedere ulteriori misure restrittive per contenere il diffondersi del COVID-19 (Coronavirus), la Lega Basket Femminile, in accordo con la Federazione Italiana Pallacanestro e le società interessate, aveva già deciso stamane di rinviare a data da destinarsi le partite Umana Reyer Venezia vs Gesam Gas&Luce Lucca e USE Scotti Rosa Empoli vs Limonta Sport Costa Masnaga. In Serie A2 rinviata a data da destinarsi la gara tra Carispezia Cestistica Spezzina e FEBA Civitanova Marche.

Uff stampa Passalacqua Ragusa