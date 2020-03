A1 – Rulli e Baldelli tornano a casa, ma rimangono a disposizione del club

Come era stato preannunciato negli ultimi giorni, Basket Costa per l’Unicef ha lasciato alle atlete senior la possibilità di decidere di tornare a casa in questo momento di emergenza sanitaria nazionale. È stato raggiunto un accordo con le atlete Valentina Baldelli e Giulia Rulli, che non ha previsto in alcun modo la risoluzione del contratto e che garantisca tutte le parti in causa. Il play e l’ala biancorosse si sono accordate con la società per tornare a casa dalle rispettive famiglie a partire da domenica 22 marzo, quando sarà terminata la quarantena obbligatoria di 14 giorni. Nel caso, attualmente poco probabile, in cui la stagione e gli allenamenti dovessero riprendere, entrambe saranno pronte a tornare a calcare il parquet di Costa Masnaga. Anche l’accordo con l’atleta americana Jori Davis è in via di definizione e si dovrebbe giungere ad una soluzione precisa nei prossimi giorni.

Uff.Stampa Basket Costa