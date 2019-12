A1 – Salvadores è una furia, ma Schio allunga e vince nell’ultimo quarto

Virtus Segafredo Bologna – Famila Wuber Schio 57 – 70 (11 – 24, 36 – 39, 48 – 52)

Virtus Segafredo Bologna: Micovic 5, D’Alie 7, Tassinari 2, Salvadores, 28, Tava, Cabrini 3, Tartarini n.e., Martines n.e., Harrison 10, Rosie, Williams 2, Cordisco n.e.

Coach: Liberalotto

Famila Wuber Schio: Keys 2, Lisec 14, Cinili 9, Gruda 16, Chagas n.e., Fassina 2, Andrè 6, Dotto, Battisodo 7, Battilotti n.e., Harmon 14

Coach: Vincent

Arbitri: Marziali, Del Greco, Bettini

Il primo tempo. D’Alie, Tassinari, Micovic, Harrison e Williams è il quintetto di partenza scelto da Coach Liberalotto per questa ultima gara del 2019. D’Alie parte forte, segna 5 punti e non permette a Schio di prendere il largo, Harrison trova i primi punti della sua partita. 7 a 9 per Schio dopo 6’ di gioco. Micovic segna, Cinilo risponde e il vantaggio delle Venete si allunga di + 5. Schio segna ai liberi e si porta sul punteggio di 9 a 18 grazie al canestro di Harmon. Primo time out di gara chiamato da Coach Liberalotto. Salvadores trova i primi due punti della sua partita, ma Schio con Andre, Fassina e ancora Harmon domina sul parquet e chiude il primo quarto sul punteggio di 11 a 24. Salvadores mette a segno tutti i primi punti del secondo quarto, tra cui una tripla sulla sirena dei 24’’. Williams fa a sportellate, una ispiratissima Salvadores riporta le V Nere sul – 3. Break di 12 – 2 che riporta in partita le bianconere. La play Spagnola, autrice di un secondo quarto strepitoso, mette a segno 14 punti in 6’, mentre Cabrini completa l’opera con la tripla del pareggio, 28 a 28. Schio si riporta sul + 3, ma Harrison segna, Salvadores continua a regalare magie e giocate, che portano nuovamente la Virtus in parità, 34 a 34 dopo 18’ di gioco. Lisce segna, si porta in lunetta e concretizza il gioco da 3 punti.Tassinari fa 2/2 ai liberi, ultimo minuto di gioco, parte il contropiede di Schio, che ancora una volta segna ma non concretizza il libero a disposizione.

Il secondo tempo. Schio pare forte, ma Salvadores e Micovic con una tripla, riacciuffano Schio e si portano sul -4 al 35’ di gioco, 42 a 46 per Famila. Lisec trova la bomba dall’arco, Harmon trova altri 2 punti, ma Harrison sotto canestro tiene la posizione, segna e concretizza il libero a disposizione. 45 a 50 quando mancano meno di 2’ alla fine del terzo quarto. Salvadores trova l’ennesima tripla della sua serata, mentre Cinili entra nel pitturato e porta le venete sul + 4. Sirena e terzo quarto che va in archivio sul punteggio di 48 a 52. Ultimo atto di partita che si apre con Harmon che trova i primi due punti del quarto dalla sinistra, mentre Harrison dalla lunetta fa 1/2. Cinili segna e Lisec raddoppia poco dopo, 49 a 59, Coach Liberalotto chiama il Time out. Gruda e Battisodo allungano il vantaggio, la Famila si porta sul +13 nell’ultimo minuto di gioco.Sirena e ultima partita del 2019 che termina 57 a 70 per Schio.

Uff stampa Virtus Segafredo Bologna