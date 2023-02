A1 – San Giovanni Valdarno torna a vincere, battuta San Martino di Lupari

Torna a sorridere la formazione di coach Matassini. Il passo falso di Lucca viene cancellato nel migliore dei modi, cogliendo una vittoria importantissima ai danni di San Martino. Dopo un primo tempo in equilibrio, la Bruschi cambia marcia con il miglior terzo quarto della stagione in cui Koizar accende la luce all’attacco e con Garrick e Missanelli si erge a protagonista del break che risulterà poi decisivo. Il Fila ha poi provato invano a riaprire i giochi nel quarto periodo, ma prima Paulsson Glantz e poi Tassinari son state brave a mettere la parola fine. Una vittoria fondamentale e che permette di lasciare Brixia ultima solitaria, mentre la Bruschi sale a quota 6 in classifica.



SGV: Schwienbacher, Garrick, Tassinari, Paulsson-Glantz, Krivacevic

SAN MARTINO: Milazzo, Washington, Pastrello, Dedic, Kaczmarczyk



Cronaca – E’ Krivacevic ad aprire le realizzazioni dell’incontro. Pastrello sblocca il Fila, ma la prima spallata è della Bruschi con Schwienbacher e Paulsson Glantz a segno per il 10-6. Washington firma il controparziale (10-11), scaldando ulteriormente il tifo ospite sugli spalti. Krivacevic risponde immediatamente, ma l’equilibrio non cambia e la prima frazione si chiude sul 14-16. Milani impatta in apertura di secondo quarto, poi è il turno di Garrick che si sblocca e infila il 19-16. Dedic e Russo firmano il sorpasso ospite (19-22), ma Garrick replica prontamente per il 24-24. La numero ventitrè si ripete poco dopo con una gran giocata (31-28), ma il finale di quarto è tutto delle venete che vanno al riposo avanti 31-33.Il botta e risposta tra Dedic e Tassinari riapre la contesa tra le due formazioni. Milazzo riallontana le ospiti mentre Tassinari è costretta a lasciare il campo per un brutto colpo alla caviglia. La solita Garrick tiene in scia le compagne (40-42), mentre la tripla di Koizar vale il sorpasso. Il PalaGalli si infiamma e in un amen la formazione di Matassini spinta dall’entusiasmo prova a dare una spallata con Garrick, Krivacevic e Missanelli a timbrare il 50-44. Serventi chiama timeout, ma al rientro è ancora Koizar a punire dall’arco per il 53-44. Milazzo trova l’ultimo acuto, sigillando il 53-46. Il quarto periodo vedere il ritorno sul parquet di Tassinari, con le toscane che volano subito a più dieci sul 56-46. Missanelli trova il più dodici, con le ospiti che non trovano più canestro. Milazzo prova a rianimare le compagne (60-49), Russo la imita poco dopo rimettendo il Fila in partita sul 60-52. La Bruschi sbanda e San Martino riduce ulteriormente le distanze fino al 61-57 che obbliga Matassini al minuto di sospensione a 4’37’’ dal termine. La tripla di Paulsson-Glantz ridà ossigeno (64-57), ma una magata di Pastrello vale il 64-59. E’però l’ultimo brivido perché Tassinari poco dopo insacca la tripla che vale i titoli di coda, per il 67-59 a 1’20’’. Il finale serve solo a sancire il punteggio: la Bruschi vince 70-59.

Le parole di coach Alberto Matassini: “È una vittoria delle ragazze, che hanno eseguito il piano partita in maniera impeccabile, con un’attenzione e un’intensità encomiabile. La nostra strada verso il primo obiettivo stagionale, cioè il raggiungimento dei play out prosegue con due punti importantissimi in più, ma soprattutto con nuova fiducia.””

Bruschi Galli Bk San Giovanni Valdarno – Fila San Martino di Lupari 70 – 59 (14-16, 31-33, 53-46, 70-59)



BRUSCHI GALLI BK SAN GIOVANNI VALDARNO: Schwienbacher* 2 (1/2, 0/3), Koizar 7 (0/2, 2/3), Tassinari* 11 (2/6, 1/4), Lazzaro, Paulsson* 5 (1/2, 1/2), Krivacevic* 18 (5/7, 2/4), Milani 2 (1/1, 0/1), Missanelli 5 (2/3, 0/1), Bove, Garrick* 20 (4/7, 2/5), Atanasovska NE. Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 16/31 – Tiri da 3: 8/24 – Tiri Liberi: 14/17 – Rimbalzi: 38 5+33 (Paulsson 9) – Assist: 12 (Garrick 4) – Palle Recuperate: 4 (Schwienbacher 1) – Palle Perse: 10 (Squadra 2)



FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Washington* 7 (2/8, 1/4), Guarise, Milazzo* 20 (4/7, 4/10), Ianezic, Pastrello* 4 (2/7, 0/3), Frigo NE, Russo 10 (2/4, 2/6), Kaczmarczyk* 10 (3/6, 0/2), Arado NE, Diakhoumpa NE, Dedic* 8 (4/14, 0/1). Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 17/47 – Tiri da 3: 7/26 – Tiri Liberi: 4/7 – Rimbalzi: 41 18+23 (Dedic 10) – Assist: 8 (Milazzo 2) – Palle Recuperate: 2 (Pastrello 1) – Palle Perse: 8 (Milazzo 3)

Arbitri: Centonza M., Di Martino V., Pallaoro L.

Uff.Stampa Polisportiva Galli