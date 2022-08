A1 – San Martino di Lupari, ecco le amichevoli precampionato

Giovedì 18 agosto ha preso il via a San Martino di Lupari la nuova stagione del Fila, quella del decimo campionato consecutivo in serie A1 per la formazione giallonera. Dopo i primi test e allenamenti, alla sera le Lupe e lo staff hanno incontrato i tifosi nell’ormai tradizionale appuntamento del primo giorno di lavoro. Insieme a loro, a fare gli onori di casa la dirigenza capeggiata dal Presidente Vittorio Giuriati. L’incontro ha rappresentato un primo saluto informale, in attesa della presentazione ufficiale societaria di domenica 18 settembre.

Insieme alle riconfermate Francesca Russo (nuovo capitano), Ilaria Milazzo, Silvia Pastrello, Giulia Ianezic, Irene Guarise, Arianna Arado, e ai volti nuovi Marta Verona, Nina Dedic, Agnieszka Kaczmarczyk e Delicia Washington (quest’ultima, come Arado che è reduce dall’Europeo U18, è attesa a San Martino nei prossimi giorni) c’è un nutrito gruppo di giovani e giovanissime a disposizione dello staff di coach Lorenzo Serventi: l’età media delle diciannove convocate non arriva neanche a 21 anni.

Qualche volto nuovo anche in panchina, dove ad affiancare coach Serventi e il suo assistente Marco Turi ci sarà il preparatore atletico Mattia Gubiolo (personal trainer e performance coach, già allenatore di ginnastica artistica e preparatore per l’MBA Bassano), new entry come Elena Gasparin, la quale sarà di supporto al riconfermato fisioterapista Nicolò Freschi. Presente alla serata anche Michele Tomei, coach della B e dell’Under 19, ma parte integrante a tutti gli effetti del gruppo di lavoro.

Sul canale Youtube Lupebasket Tv è già possibile rivedere il video con la presentazione e le parole dei protagonisti (https://youtu.be/r9W1t2SVPbY), e presto sulla pagina Facebook Lupebasket anche la fotogallery completa. Fra i social gialloneri ricordiamo che è attivo da pochissime ore anche il nuovo canale Telegram @lupebasket_official, a iscrizione gratuita, per ricevere in anteprima aggiornamenti e novità sul mondo giallonero, insieme a contenuti esclusivi.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Arianna Arado (ala, ’04), Nina Dedic (ala, ’96), Daba Diakhoumpa (ala, ’05), Sara Ferraro (guardia, ’03), Sofia Frigo (guardia, ’04), Irene Guarise (play/guardia, ’03), Giulia Ianezic (play/guardia, ’00), Agnieszka Kaczmarczyk (pivot, ’89), Silvia Marcon (guardia, ’06), Emma Meggiolaro (play, ’08), Ilaria Milazzo (play, ’94), Silvia Pastrello (ala, ’01), Gloria Pavan (ala, ’05), Maria Pilatone (guardia, ’07), Francesca Russo (guardia, ’96), Martina Tau (guardia, ’05), Emma Tognazzo (ala, ’06), Marta Verona (ala, ’94), Delicia Washington (guardia, ’97).

LO STAFF

Lorenzo Serventi (capo allenatore), Marco Turi (vice allenatore), Mattia Gubiolo (preparatore atletico), Nicolò Freschi (fisioterapista), Elena Gasparin (ass. fisioterapista).

LE AMICHEVOLI

• Dom 04/09, h 18.00: Fila San Martino – Famila Wuber Schio

• Ven 09/09, h 17.30: E-Work Faenza – Fila San Martino

• Mer 14/09, h 19.00: Famila Wuber Schio – Fila San Martino

• Sab 17/09, h 19.00: Fila San Martino – E-Work Faenza

• Sab 24/09, h 18.00: Fila San Martino – Allianz Geas S.S.G.

Uff.Stampa LupeBasket