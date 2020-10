A1 – Blitz San Martino, Jolene Anderson pronta a tornare in Italia

Una voce ricorrente tutto il pomeriggio e un indizio social a conferma. Jolene Anderson è pronta a tornare in Italia e indossare la casacca del Fila San Martino. Sarà lei quindi la sostituta di Traorè, rilasciata dal Fila nel pomeriggio odierno. La giocatrice americana con un passato tra Schio e Venezia andrà quindi a rinforzare il reparto esterne del club di coach Abignente che in Supercoppa aveva mostrato tutta la propria difficoltà offensiva. Atteso per domani il comunicato del club.