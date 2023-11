A1 – San Martino supera Battipaglia davanti ai propri tifosi

Alama San Martino – O.ME.P.S. Battipaglia 85-70



BASKET SAN MARTINO: D’Alie 14 (5/11, 1/3), Guarise 2 (1/1, 0/2), Conte 16 (1/2, 4/7), Turcinovic 8 (1/4, 2/4), Soule 15 (6/7, 0/2), Russo 8 (2/3, 1/3), Berton ne, Arado (0/1), Vente 11 (4/6), Kostowicz 11 (4/10). All. Piazza.

POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE: Franova, Lombardi 2 (1/3, 0/1), Seka 14 (5/12), Potolicchio 14 (3/6, 2/5), Mini 2 (1/2), Chiapperino 2 (1/1), Chiovato (0/1, 0/1), Johnson 16 (7/11), Milani 5 (1/3 da tre), Ferrari 15 (2/4, 2/6). All. Maslarinos.

ARBITRI: Maschietto di Treviso, Terranova di Ferrara e Corrias di Cordovado (PN).

PARZIALI: 27-12, 51-26, 67-43.

NOTE: Uscite per 5 falli: Johnson (33′), Soule (33′), Seka (38′). Tiri da due: San Martino 24/45, Battipaglia 20/40. Tiri da tre: San Martino 8/21, Battipaglia 5/16. Tiri liberi: San Martino 13/18, Battipaglia 15/20. Rimbalzi: San Martino 43 (Kostowicz 18), Battipaglia 30 (Johnson 8). Assist: San Martino 24 (D’Alie 7), Battipaglia 16 (Ferrari e Potolicchio 5).

Al rientro dopo la sosta l’Alama San Martino riparte come si era fermata, cioè con un successo. Quello conquistato domenica pomeriggio al PalaLupe contro la O.ME.P.S. Battipaglia è il quinto in sei partite per la formazione di coach Piazza, che si conferma al terzo posto in classifica insieme a Schio. Brave le Lupe ad approcciare bene l’incontro e a condurlo sempre con un margine solido, che nel corso del match ha sfiorato anche le 30 lunghezze.



1° QUARTO. L’unico vantaggio campano si registra in avvio, con la tripla del 2-3 firmata Potolicchio a intervallare 5 punti consecutivi di Conte. È subito una partenza convinta quella delle Lupe, che fra recuperi e secondi possessi si portano sull’11-4 dopo neanche 3′. Un paio di disattenzioni difensive fanno però entrare in partita anche Battipaglia, brava a colpire in contropiede con Seka. Serve un timeout allora per richiamare alla concentrazione, e col passare dei minuti San Martino ritrova il giusto slancio: 5 punti di D’Alie portano il margine in doppia cifra (20-10 all’8′), all’interno di un parziale di 14-0 che alla prima pausa vale già un buon margine sul 27-12.



2° QUARTO. La bomba di Turcinovic fa toccare anche il +18 in avvio di secondo periodo, ma la O.ME.P.S. non è certo intenzionata a lasciarsi distanziare senza lottare. Si alzano allora le percentuali con Johnson e Potolicchio (34-23 al 14′), ma dall’altra parte le accelerate sono letali: ancora Turcinovic e Conte da fuori fanno toccare il +20 sul 43-23 del 16′. E poi è di nuovo una Conte ispiratissima (16 punti e 4/5 da tre a metà gara) a mandare le squadre all’intervallo sul 51-26.



3° QUARTO. Si riparte con un 5-0 Battipaglia, a cui però l’Alama risponde con un controbreak di 8-0, ispirato da una Soule autrice di 15 punti. Con D’Alie le padrone di casa arriveranno a toccare anche il massimo vantaggio sul +28 (61-33 al 26′), e nel finale il canestro a fil di sirena di Guarise fissa il 67-43 del 30′.



4° QUARTO. Le ospiti sono brave a dare tutto fino alla fine, in un quarto periodo nel quale la formazione di coach Maslarinos rosicchia qualche punto. Non è mai a rischio però il risultato per l’Alama, che tiene un margine di sicurezza coi canestri di Vente e di una Kostowicz da 11 punti, 18 rimbalzi e 6 assist. Finisce 85-70, e per San Martino – che il prossimo weekend volerà a Ragusa – si tratta del secondo successo su due di fronte ai propri tifosi.

